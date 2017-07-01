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Сергей Бабурин: Россия должна признать ЛНР, ДНР и Приднестровье

Сергей Бабурин: Россия должна признать ЛНР, ДНР и Приднестровье

Политика
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Сегодня, 11:51
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Лидер Российского Общенародного Союза Сергей Бабурин считает, что в ответ на новые санкции США нужен более концентрированный ответ. В качестве варианта им предлагается официальное признание независимости республик Донбасса и Приднестровья. Члены РОС поддерживают в этом своего председателя. В итоге, пресс-служба партии распространила соответствующее заявление:
Сергей Бабурин: Россия должна признать ЛНР, ДНР и Приднестровье

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