Сергей Бабурин: Россия должна признать ЛНР, ДНР и Приднестровье Политика // Сегодня, 11:51 // 0

Лидер Российского Общенародного Союза Сергей Бабурин считает, что в ответ на новые санкции США нужен более концентрированный ответ. В качестве варианта им предлагается официальное признание независимости республик Донбасса и Приднестровья. Члены РОС поддерживают в этом своего председателя. В итоге, пресс-служба партии распространила соответствующее заявление: