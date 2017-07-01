Сергей Бабурин избран в Общественную палату Белоруссии и России
Политика
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Вчера, 22:23
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19 июля в Минске состоялся первый съезд Общественной палаты Союзного государства России и Белоруссии. В его работе приняли участие крупные российские политики, которые были избраны в состав Общественной палаты. Это депутат Госдумы I, II и IV созывов Сергей Бабурин, депутат Госдумы Алексей Журавлёв, священник Всеволод Чаплин, певец Иосиф Кобзон, кинорежиссёр и актёр Николай Бурляев и ряд других.
Сергей Бабурин, который помимо прочего является крупным ученым и общественным деятелем положительно воспринял и саму идею Общественной палаты и предложение войти в ее состав. Он полагает, что "Необходимо делать все возможное для укрепления единства Белоруссии и России".
В свою очередь ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин особо подчеркнул следующее: "Сделан важный шаг в сторону дальнейшего укрепления славянского единства. Как и любое государство Россия-Белоруссия должны иметь свою Общественную палату. Участие в этом Сергея Николаевича Бабурина глубоко символично. Как политик он делал и продолжает делать все возможное для единства Минска и Москвы. Сергей Николаевич Бабурин - проверенный идеолог собирания постсоветсткого пространства вокруг России. Теперь его позиции стали еще более крепкими, а спектр возможностей увеличился".
24 Июля 2017 / Понедельник / 18 20
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