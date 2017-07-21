Гагаузия у разбитого корыта: Кишинев вновь проигнорировал права автономии Политика // Сегодня, 19:27 // 0

Принимая новый закон о выборах Кишинев очередной раз проигнорировал права Гагаузии, унизил гагаузский политикум и проявил грубое неуважение к народу Гагауз Ери. Такую точку зрения высказал один из основателей гагаузской государственности, правозащитник Иван Бургуджи



Общаясь с политическими шулерами - не стоит рассчитывать на их порядочность и честность, считает он. ИА "ТИРАС", приводит полный текст подготовленного Иваном Бургуджи материала:





И так, приходится снова с горечью констатировать тот факт, что сбылись все мрачные прогнозы, и Гагаузия в очередной раз, что называется, приплыла, - оказавшись у разбитого корыта. В который уж раз, ей приходится на своем горьком опыте убеждаться в лживости и патологической недоговороспособности молдавских политиков и должностных лиц. В очередной раз чаяния жителей нашего региона, а также надежды нашего народа, ожидающего справедливости и исполнения, данных ему обещаний высшими должностными лицами страны, были циничным образом проигнорированы и растоптаны.





В принятом 20 июля 2017 года Парламентом страны, в окончательном, втором чтении, законе о переходе к смешанной системе выборов депутатов Парламента, так и не была предусмотрена отдельная квота политического представительства Гагаузии в Парламенте страны в количестве пяти мандатов с правом «вето» по вопросам, касающимся интересов Гагаузии.





Не смотря на то, что имелась и была представлена подробная аргументация, основанная на рекомендациях Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской Комиссии), иных европейских структур и многих стран Европейского Союза, имеющих территориальные автономии так же, как и Гагаузия, основанных на принципах и критериях политического, а не административного характера.





Кроме того, Президент страны, г-н Игорь Додон, выступая на IV Всемирном Конгрессе гагаузов в Комрате 06 мая 2017 года, публично клятвенно заверил жителей АТО Гагаузия и представителей гагаузского народа со всего мира, что для Гагаузской автономии в обязательном порядке будет введена квота политического представительства в Парламенте Республики Молдова.





Однако вчерашние совместные преднамеренные и согласованные действия депутатов социалистов и демократов в Парламенте Республики Молдова, по:

- блокированию включения в указанный закон требования Гагаузии о предоставлении ей, как территориальной политической автономии в составе страны, соответствующего политического представительства в Парламенте Молдовы в виде пяти мандатов, с правом «вето» по вопросам, касающимся интересов Гагаузии;

- по цинизму и хамскому отношению к гагаузскому народу, являющемуся, по признанию Президента страны подлинным патриотом Молдовы, первым выступившим против идеологии унионизма, подразумевающей уничтожение молдавского государства, молдавской идентичности и самобытности, направленной на упразднение многовековой истории Молдовы, а также являющимся якорем существования независимого и нейтрального молдавского государства.





Все это неоспоримо свидетельствует о том, что они, в купе с высшим руководством страны, в экстренном порядке нуждаются в прививке вакцин от лицемерия и амнезии. Следует признать, что Президент страны г-н И. Додон, со своими коллегами-депутатами из партии социалистов Молдовы, самым банальным образом обманули и продолжают обманывать гагаузский народ, очень быстро забыв, что на выборах 99,3% избирателей Гагаузии проголосовало за них, обеспечив им победу на выборах как в Парламент, так и Президента страны. Вместо благодарности и обещанного учета интересов АТО Гагаузия г-н президент И. Додон, фактически совершает должностное преступление и в течение каких-то четырех часов, после голосования в парламенте, ставит аккордную точку в указанном шедевре беззакония, - промульгировав его.

С одной стороны, все те, кто хоть немного знаком с техникой законотворчества понимают и осознают, что такой сложный закон с множеством поправок не мог быть отредактирован и подписан в парламенте, а затем отправлен на промульгацию и промульгирован за каких-то несчастных четыре часа. Учитывая, что, по словам докладчика, на заседании комиссии в данный законопроект были внесены 40 поправок. То, что их отдельно не проголосовали - это отдельная тема обсуждения.





С другой стороны, депутатами, при рассмотрении указанного законопроекта во втором чтении, были полностью проигнорированы все обязательные действия, которые они должны были осуществить, в обязательном порядке, при принятии данного закона. Это четко и однозначно предписано в главе второй («Законодательная процедура») Закона № 797-XIII от 02.04.1996 года (со всеми последующими изменениями и дополнениями) «О принятии Регламента Парламента». Игнорирование указанных требований, - автоматически ставит принятый вчера закон в разряд ничтожных и недействительных.

Не думаю, что г-ну Президенту, как Гаранту Конституции и соблюдения законодательства страны, это требование закона не известно.

Следовательно, он, как и депутаты Парламента страны, эти нарушения закона совершили осознанно и преднамеренно. Поэтому, я вынужден согласиться со стремительно распространяющимся в Комрате мнением о том, что 20 июля 2017 года является историческим днём - Днём законодательного позора Республики Молдова. Поэтому приходится признать, что Гагаузия должна осознать и не забывать правило о том, что общаясь с шулерами, в том числе и политическими, не стоит рассчитывать на их порядочность и честность - эти понятия для них являются рудиментами.





Исходя из этого народу Гагаузии, - следует официально отказаться от участия во всех выборных компаниях, инициируемых официальным Кишиневом, в том числе и в предстоящем консультативном референдуме и на парламентских выборах 2018 года, со всеми вытекающими от этого последствиями.

Только после того, как в выборном законодательстве страны будет прописано, что АТО Гагаузия представляется соответствующая квота политического представительства в Парламенте страны в количестве пяти мандатов, с правом «вето» по вопросам, касающимся интересов Гагаузии, мы изберем своих представителей в Парламент Молдовы.

Очень сожалею, что высший представительный орган АТО Гагаузия – Народное Собрание Гагаузии, до сих пор срочно не собрался на свою сессию и официально не принял по данному поводу никакого решения, не высказал своего мнения. Не обратился к Башкану Гагаузии (официально уже выразившему своё сожаление по поводу того, что молдавские политики в очередной раз обманули чаяния нашего многострадального народа и не выполнили свои обещания) и не дал соответствующие поручения Исполнительному Комитету Гагаузии. Депутатам Народного Собрания Гагаузии следует в срочном порядке исключить из своей практики использование в своей деятельности режимов «пофигизма» и страусиной политики. Вы являетесь политическим органом Гагаузской автономии, Вам и карты в руки - дерзайте!





Поскольку по данному поводу надо бить во все колокола, созвать не только экстренную сессию Народного Собрания Гагаузии, сессии местных Советов, сходы граждан населенных пунктов, но и съезд депутатов всех уровней и созывов Гагаузии, чтобы на весь мир прозвучало консолидированное мнение нашего многострадального народа.

Иван Бургуджи,

Председатель общественного объединения

«народное движение «Гагауз Халкы»

21 июля 2017 года