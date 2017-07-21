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Гагаузия у разбитого корыта: Кишинев вновь проигнорировал права автономии

Гагаузия у разбитого корыта: Кишинев вновь проигнорировал права автономии

Политика
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Сегодня, 19:27
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Принимая новый закон о выборах Кишинев очередной раз проигнорировал права Гагаузии, унизил гагаузский политикум и проявил грубое неуважение к народу Гагауз Ери. Такую точку зрения высказал один из основателей гагаузской государственности, правозащитник Иван Бургуджи

Общаясь с политическими  шулерами -  не стоит рассчитывать на их порядочность и честность, считает он. ИА "ТИРАС", приводит полный текст подготовленного Иваном Бургуджи материала:


 И так, приходится снова  с горечью констатировать тот факт, что сбылись все мрачные прогнозы,  и Гагаузия  в очередной раз,  что называется, приплыла, - оказавшись  у разбитого корыта. В который уж раз, ей приходится на своем горьком опыте убеждаться в лживости  и  патологической недоговороспособности  молдавских политиков и должностных лиц. В очередной раз чаяния жителей нашего региона, а также надежды нашего народа, ожидающего справедливости и исполнения, данных ему обещаний высшими должностными лицами страны, были циничным образом проигнорированы и растоптаны.


        В принятом 20 июля 2017 года Парламентом страны, в окончательном, втором  чтении, законе о переходе к смешанной системе выборов  депутатов Парламента, так и не была предусмотрена отдельная  квота  политического представительства Гагаузии в Парламенте страны в количестве пяти мандатов с правом «вето» по вопросам, касающимся интересов Гагаузии.


         Не смотря на то, что имелась и была представлена подробная аргументация, основанная на рекомендациях Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской Комиссии), иных европейских структур и многих стран Европейского Союза, имеющих территориальные автономии так же, как и Гагаузия, основанных на принципах   и критериях политического,  а не административного характера.


         Кроме того, Президент страны, г-н Игорь Додон, выступая на IV Всемирном Конгрессе гагаузов в Комрате 06 мая 2017 года,  публично клятвенно заверил  жителей  АТО Гагаузия и представителей гагаузского народа  со всего мира, что для Гагаузской автономии в обязательном порядке будет введена квота политического представительства в Парламенте Республики Молдова.


           Однако вчерашние совместные  преднамеренные и согласованные действия депутатов  социалистов и демократов в Парламенте Республики Молдова, по:

- блокированию включения в  указанный закон требования Гагаузии о предоставлении ей, как территориальной политической автономии в составе страны, соответствующего политического представительства в Парламенте Молдовы в виде пяти мандатов, с правом «вето» по вопросам, касающимся интересов Гагаузии;

   -  по цинизму  и хамскому отношению к гагаузскому народу, являющемуся, по признанию Президента страны подлинным патриотом Молдовы, первым выступившим против идеологии унионизма, подразумевающей уничтожение молдавского государства, молдавской идентичности и самобытности, направленной на упразднение многовековой истории Молдовы, а также  являющимся якорем существования независимого и нейтрального молдавского государства.


        Все это неоспоримо свидетельствует о том, что они, в купе с высшим руководством страны, в экстренном порядке  нуждаются в прививке  вакцин от лицемерия и амнезии.  Следует признать, что Президент страны г-н И. Додон, со своими коллегами-депутатами из партии социалистов Молдовы, самым банальным образом обманули и продолжают обманывать гагаузский народ, очень быстро забыв, что  на выборах 99,3%  избирателей Гагаузии  проголосовало за них, обеспечив им победу на выборах  как в Парламент, так и Президента страны.  Вместо благодарности и обещанного учета интересов АТО Гагаузия  г-н  президент И. Додон, фактически  совершает должностное преступление и в течение каких-то четырех часов, после голосования в парламенте, ставит аккордную точку в указанном шедевре беззакония, - промульгировав его.

 

       С одной стороны, все те, кто хоть немного знаком с техникой законотворчества понимают и осознают, что такой сложный закон с множеством поправок не мог быть отредактирован и подписан в парламенте, а затем отправлен на промульгацию и промульгирован за каких-то несчастных  четыре часа. Учитывая, что, по словам докладчика, на заседании комиссии в данный законопроект были внесены 40 поправок. То, что их отдельно не проголосовали - это отдельная тема обсуждения.


       С другой стороны, депутатами, при рассмотрении  указанного законопроекта во втором чтении,  были полностью  проигнорированы все обязательные действия, которые они должны были осуществить, в обязательном порядке,  при принятии данного закона. Это четко и однозначно предписано в главе второй («Законодательная процедура») Закона  № 797-XIII от 02.04.1996 года (со всеми последующими изменениями и дополнениями) «О принятии Регламента Парламента».  Игнорирование указанных требований, -  автоматически ставит принятый вчера  закон в разряд ничтожных и недействительных.

         Не думаю, что г-ну Президенту, как Гаранту Конституции и соблюдения законодательства  страны, это требование закона не известно.

 

Следовательно, он, как и депутаты Парламента страны, эти нарушения закона совершили осознанно и преднамеренно.  Поэтому, я вынужден согласиться со стремительно распространяющимся в Комрате мнением  о том, что 20 июля 2017 года является историческим днём - Днём законодательного позора Республики Молдова.  Поэтому приходится признать, что Гагаузия должна осознать и не забывать правило о том, что общаясь с шулерами, в том числе и политическими,  не стоит рассчитывать на их порядочность и честность - эти понятия для них являются рудиментами.


Исходя из этого народу Гагаузии, - следует официально отказаться от участия во всех выборных компаниях, инициируемых официальным Кишиневом, в том числе и в предстоящем консультативном референдуме и на парламентских выборах 2018 года, со всеми вытекающими от этого последствиями.

     Только после того, как в выборном законодательстве страны будет прописано, что АТО Гагаузия представляется соответствующая квота политического представительства в Парламенте страны в количестве пяти мандатов, с правом «вето» по вопросам, касающимся интересов Гагаузии, мы изберем своих представителей в Парламент Молдовы.

 

       Очень сожалею, что высший представительный орган АТО Гагаузия – Народное Собрание Гагаузии, до сих пор  срочно не собрался на свою сессию и официально не принял по данному поводу никакого решения, не высказал своего мнения. Не обратился к Башкану Гагаузии (официально уже выразившему своё сожаление по поводу того, что молдавские политики в очередной раз обманули чаяния нашего многострадального народа и не выполнили свои обещания)  и не дал соответствующие поручения Исполнительному Комитету Гагаузии. Депутатам Народного Собрания Гагаузии следует в срочном порядке исключить из своей практики использование в своей деятельности режимов «пофигизма» и страусиной политики.  Вы являетесь политическим органом  Гагаузской автономии, Вам и карты в руки - дерзайте!


      Поскольку по данному поводу надо бить во все колокола, созвать не только экстренную сессию Народного Собрания Гагаузии, сессии местных Советов, сходы граждан населенных пунктов, но и съезд депутатов всех уровней и созывов Гагаузии, чтобы на весь мир прозвучало консолидированное мнение нашего многострадального народа.

    

Иван Бургуджи,

Председатель общественного объединения

«народное движение «Гагауз Халкы»                                             

21  июля 2017 года

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