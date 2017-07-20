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Миротворческое одиночество России и ПМР на Днестре

Миротворческое одиночество России и ПМР на Днестре

Политика
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Сегодня, 00:13
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Приднестровские аналитики бьют тревогу по поводу усиливающейся изоляции миротворческого контингента РФ в Приднестровье. Об этом в частности, пишет тираспольский политолог, депутат местного парламента Андрей Сафонов. Он полагает, что 25 лет миротворческой операции на Днестре Россия и ПМР будут отмечать в гордом одиночестве. Предлагаем текст статьи господина Сафонова в полном объеме:


По сообщениям СМИ разных стран, официальный Кишинёв запретил по разным причинам прилёт на берега Днестра российским артистам, журналистам и специальному представителю Президента России по Приднестровью Дмитрию Рогозину. Здесь есть ряд аспектов, связанных с предполагаемым пунктом прилёта борта Военно-Космических Сил РФ в Тирасполь, как первоначально планировалось. 


Но это нивелируется главным: официальный Кишинёв, где решения принимают прозападные силы, не выразил желания в принципе праздновать миротворческую операцию в её нынешнем формате. Это – уже не разногласия о частностях прилёта, а политическая позиция. И ещё это попахивает открытым размежеванием, при котором Россия и ПМР будут праздновать годовщину начала миротворческой операции, а Молдова – нет.
Это – раскол. И сразу вопрос: выйдет ли Молдова из соглашений 1992 года, давших формату МС «зелёный свет»? Скорее, пока нет, потому что Кишинёв и стоящие за ним США, ЕС и Румыния желают руками Москвы «затолкать» Приднестровье под юрисдикцию Кишинёва, а уже потом, как не раз указывалось экспертами, «увести» на Запад ВСЮ БЫВШУЮ СОВЕТСКУЮ МОЛДАВИЮ.

 

Поэтому будет делаться всё для торпедирования миротворческого формата без денонсации соглашений-92. Это как в экономике: Молдова работает в рамках зоны торговли с Евросоюзом, но из зоны торговли с СНГ тоже не выходит.
Ещё интересный момент. В рамках миротворческого формата в ПМР служат 10 украинских офицеров-наблюдателей. Как поступит Киев? Пока вроде комментариев украинской стороны не было. Будем наблюдать…


То, что все действия Запада и Кишинёва (всех политических сил Кишинёва) направлены на установления контроля РМ над ПМР, говорит фактически единодушное решение основных партий Молдовы о реформе избирательной системы. Вводятся, наряду с партийными списками округа, где должны быть избраны т.н. «представители Приднестровья». Уже были названы и возможные претенденты – беглый экс-президент ПМР Евгений Шевчук и его жена – бывшая министр иностранных дел Нина Штански.

 

Разумеется, их реальная связь с Приднестровьем будет невелика, но это для устроителей данной схемы и не важно. Роль таких «представителей» чётко обозначена закулисными сценаристами: создать повод для игнорирования руководства Приднестровья, которое сейчас хотят изолировать и взять в блокаду. Потом «представителей» «сольют» под тем или иным предлогом.


Похожий метод был использован против Южной Осетии, когда создали управляемое из Тбилиси и находившееся в Грузии т.н. «правительство» во главе с бывшим министром обороны ЮО Дмитрием Санакоевым. Из этого ничего не вышло, а «правительство» где-то растворилось. Не выйдет ничего и здесь, так как решать «назначенные представители» ничего реально не смогут.


Но это будет позже. А сейчас Россия и Приднестровье имеют все основания сами отпраздновать 25-летний юбилей миротворческой операции, тем более, что Молдова из соглашений так и не выходила. Захотят – пусть присоединяются. 
В условиях демократии у всех есть свобода выбора…
Андрей Сафонов
20 июля 2017 года

 

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