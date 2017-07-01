Иван Бургуджи: тенденциозные законопроекты угрожают Гагаузии Политика // Сегодня, 01:56 // 0

Битва за право гагаузов иметь свою автономию набирает силу. Ряд событий дают основания предположить, что дни Гагауз Ери сочтены и интриги Кишинева увенчались успехом. Но как и прежде свою бдительность проявляют отцы-основатели первой гагаузской республики. Они бьют тревогу и на этом фоне открытое письмо в формате статьи в адрес влиятельного человека Николая Дудогло направляет гагаузский правозащитник Иван Бургуджи. ИА "ТИРАС" публикует его в полном объеме:

/Внимательно ознакомился с высказываниями депутата Парламента Молдовы и руководителя общественного объединения «Новая Гагаузия», опубликованными на одноименном интернет сайте, в статье «Николай Дулдогло: Нельзя делать политические спекуляции на интересах Гагаузии».

Сразу скажу, что слова и мысль, вынесенные в заголовок статьи с интервью г-на Н.Дудогло о том, что «нельзя делать политические спекуляции на интересах Гагаузии» всецело поддерживаю не только я, но, думаю, что и все жители Гагаузии ратуют за это.





Но, к моему глубокому сожалению, именно уважаемый Николай Харлампиевич Дудогло и его окружение пытаются поставить возникшие проблемы отношений официального Кишинева и Комрата, как он выражается, «с ног на голову» и тем самым попытаться ввести в заблуждение общественность не только Гагаузии, но и всей страны.

Начну с того, что никто в Гагаузии не умаляет Ваших заслуг, направленных на решение вопросов, связанных с гагаузской автономией. Но, выражать своё недовольство в отношении Народного Собрания Гагаузии тем, что депутатов – южан Парламента Республики Молдова не включили в состав совместной комиссии Парламента Республики Молдова и Народного Собрания Гагаузии не стоит, поскольку с гагаузской стороны должны были быть включены только депутаты Народного Собрания Гагаузии.





Все претензии с Вашей стороны, должны быть адресованы руководству Вашей партийной парламентской фракции.

Кроме того, никто не мешал и не мешает Вам и вашим товарищам, как депутатам Парламента Республики Молдова, присутствовать на всех заседаниях данной комиссии. Как это делает, к примеру, Ваш коллега Федор Гагауз.

В этом контексте, считаю вообще не уместным ваш недоуменный вопрос кто, после завершения работы, будет защищать продвижение данных законопроектов на разных уровнях.





Поскольку после завершения работы комиссии по тем или иным вопросам и передачи материалов в Парламент,- именно Вы и ваши коллеги, депутаты- южане в парламенте страны, в первую очередь, должны и обязаны защищать и продвигать данные законопроекты на разных уровнях, коль Вы являетесь патриотами Гагаузии, а не только позиционируете себя таковыми. Это аксиома.

И еще одно немаловажное обстоятельство, которое, на мой взгляд, работает против Гагаузии и его имиджа. Вы фактически призываете и делаете все, чтобы действующие депутаты Народного Собрания Гагаузии не соблюдали нормы Уложения и законов Гагаузии. Об этом свидетельствуют последние поступки и действия председателя Народного Собрания Гагаузии г-на Кысса В.М., да и Ваши собственные высказывания в указанном интервью. Ведь г-н Кысса, фактически единолично, превышая свои полномочия, отменил единогласно принятое решение Народного Собрания Гагаузии о проведении сессии 10 июля 2017 года.

Да и часть депутатов, в нарушение требований норм законов АТО Гагаузии не пришли на единогласно назначенное заседание Народного Собрания Гагаузии. Не знаю, чем и кем они были запуганы и зашельмованы, но факт остается фактом, ибо закон требует обязательного присутствия депутата на сессии. Может быть, только одна уважительная причина отсутствия депутата на сессии: тяжелая болезнь, приковавшая к постели, смерть либо официальная командировка. Депутаты, давая письменное согласие баллотироваться в качестве кандидатов в депутаты, соглашались с указанными условиями.

Никто не отрицает возможность и необходимость встреч Председателя Парламента нашей страны с Председателем и депутатами Народного Собрания Гагаузии. Но для этого не обязательно нужно растаптывать собственные законы, выставляя Гагаузию перед всем миром на посмешище. Надо было, как и положено, по закону, открыть сессию, принять решение о перерыве или переносе заседания и выехать на указанную встречу в Кишинев. Либо, убедить Председателя Парламента страны г-на А.Канду приехать, и выступить перед всем депутатским корпусом на сессии Народного Собрания Гагаузии 10 июля 2017 года.





Давайте будем честны перед собой и перед всеми. Призывы к бойкоту выборов и предстоящего референдума в последнее время часто раздаются в первую очередь из-за того, что официальным Кишиневом игнорируются требования о необходимости предоставления Гагаузии политического представительства в Парламенте страны в виде квоты в пять мандатов, с правом «вето» по вопросам, касающимся интересов Гагаузии.

Предлагаемая Демпартией и социалистами Молдовы смешанная система выборов депутатов парламента Молдовы, которую Вы и Ваши товарищи активно поддерживаете и продвигаете, также не предусматривает возможности положительного разрешения данного вопроса. Поэтому, в данном случае, я также поддерживаю идею бойкота и не участия Гагаузии во всех видах выборов в Республике Молдова, пока не будет принято положительное решение по данному вопросу. И для этого, естественно, требуется расширенная дискуссия и обсуждение данного вопроса в рамках съезда депутатов всех уровней и созывов Гагаузии. А впоследствии, обсуждение данного вопроса, и в рамках каждого населенного пункта на сходах граждан и заседаниях Советов.

Что тут плохого? И почему Вы этого так боитесь и не хотите? Характерным является и то, что по всей видимости, с руководством страны в этом вопросе Вы работаете синхронно, не смотря на то, что это усугубляет отрицательный имидж Гагаузии.

Почему Вы вдруг решили, что только Вы и Ваши товарищи вправе высказываться по всем животрепещущим вопросам жизнедеятельности Гагаузии, а другие не обладают этим правом и лишены его?! Это совсем не так, уверяю Вас!

Никто же не призывает к войне. И это не радикализм и не сепаратизм, как Вы выражаетесь, беспричинно навешивая и приклеивая на людей разного рода ярлыки.

Обсуждение и отстаивание своих прав, четко и ясно прописанных в законе, принятом Парламентом страны, никогда не являлось и не является сепаратизмом.





Однако, смотря на Вас, Ваш Советник г-н В. Нейковчен, подобные действия также именует сепаратизмом и яро призывает официальный Кишинев употребить власть и людей, требующих соблюдения коллективных прав гагаузского народа, а также соблюдать принятые законы - «истребить», «изолировать от общества, как бешеных собак» и т.д.

Не думаю, что он это делает без Вашего на то ведома. Мне жаль Вас. Ибо вольно, или не вольно, Вы и ваше окружение, поощряете, подпитываете и становитесь в один ряд с теми унионистами, а также разного толка и мастей особями, не утруждающими себя изучением законов и даже новейшей истории своей страны, а навешивающими ярлыки и клеймо «СЕПАРАТИСТОВ» на гагаузский народ и всех жителей Гагаузии.

Николай Харлампиевич! Обращаюсь к Вам, как, по Вашему выражению, один из «начальников и законодателей» в изменении законодательства».

Прежде чем ратовать, чтобы Парламент страны принял в таком, извините за выражение, кастрированном виде, произведенными парламентскими комиссиями, указанные законопроекты,- прочтите их внимательно еще раз сами и подумайте: стоит ли их вообще принимать в таком виде, поскольку они фактически урезают наши права и полномочия, закрепленные в законе об особом правовом статусе. Может стоит их вообще отозвать, во всяком случае, два из них?

Кстати, уверен, что и этот вопрос также был бы предметом обсуждения на преднамеренно сорванной сессии Народного Собрания Гагаузии. Объективно, он не мог не возникнуть.

Судите сами: в предлагаемом для принятия в парламенте страны законопроекте «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты», после его обструкции в парламентских комиссиях, которые г-н Андриан Канду именует, как «некоторые технические изменения» и «будет принято с незначительными изменениями» черным по белому записано следующее:

Ст. II. – Статью 4 об административной децентрализации№435/2006 (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., № 29-31, статья № 91), с последующими изменениями дополнить частью (4) следующего содержания:

«(4) Органы местного публичного управления особого уровня осуществляют полномочия, определенные Конституцией, Законом об особом правовом статусе Гагаузии и законом о местном публичном управлении. Для органов местного публичного управления особого уровня устанавливаются сферы деятельности и полномочия, приданные настоящим законом местным органам публичной власти второго уровня.».

Не надо быть юристом с семью пядями на лбу, чтобы понять, что осуществляется целенаправленная подмена понятий, и полномочия Гагаузии опускаются до уровня полномочий районных Советов обычных административных единиц страны.





Тогда как, предлагаемые нами изменения и дополнения формулировались следующим образом, Ст. II. – Статью 4 об административной децентрализации№435/2006 (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., № 29-31, статья № 91), с последующими изменениями дополнить частью (4) следующего содержания:

«(4) В автономно территориальном образовании Гагаузия Народное Собрание Гагаузии осуществляет полномочия, определенные Законом №344-XIII от 23 декабря 1994 года об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери), а также в сферах деятельности, предусмотренных частью (2) настоящей статьи».

А часть (2) указанной статьи должна была звучать так: «(2) Порядок организации и функционирования региональных органов публичного управления АТО Гагаузии регулируется Конституцией, Законом Республики Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» № 344 – XIII от 23 декабря 1994 года и Уложением Гагаузии».

А после произведенных манипуляций парламентскими комиссиями она звучит так: «(2)Порядок организации и функционирования органов местного публичного управления особого уровня регулируется на основе положений, зафиксированных в Конституции, в законе об особом правовом статусе Гагаузии №344/1994, законе об административной децентрализации № 435/2006, настоящем законе и других нормативных актах.».

Ясно одно. Принятие в таком виде данных законопроектов фактически означает ликвидацию Гагаузии, как политической автономии в составе Республики Молдова, со всеми вытекающими от этого последствиями.





Не думаю, что Вы этого добиваетесь, Николай Харлампиевич! Вы же, в конце концов - гагауз!

Давайте оставим все распри и будем сообща отстаивать, и бороться за права и полномочия Гагаузии в составе независимой и нейтральной Республики Молдова.

Поймите, наконец-то,- нет, и не существует не решенного гагаузского вопроса на территории независимой и нейтральной Республики Молдова!

Он решен еще в декабре 1994 года, когда в результате политического Договора между руководством Республики Молдова и Гагаузской Республики, оформленного в виде Закона «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)», гагаузский народ согласился самоопределиться в составе Республики Молдова, войдя в состав страны, в качестве политической автономии. Что и было сделано в 1995 году.

С 1994 года и по сей день на повестке дня в стране стоит только один нерешенный вопрос, связанный с гармоничным развитием страны: осознание и принятие политической элитой Республики Молдова, да и самим руководством страны, сложившихся реалий в новейшей истории Молдовы,- факта существования политической гагаузской автономии в составе Республики Молдова и неукоснительного исполнения норм Конституции страны, закона об особом правовом статусе Гагаузии и принятых Рекомендаций Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской Комиссии), а также ОБСЕ по Гагаузии. И чем скорее это будет осуществлено, тем будет лучше, для гармоничного развития и самого существования независимого и нейтрального государства Республики Молдова. Иного мирного пути развития объективно сложившимся реалиям – просто нет.

Иван Бургуджи,

Председатель общественного объединения

«Народное движение «Гагауз Халкы»



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