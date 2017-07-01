Трамповеды о европейском турне президента США
Политика
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Вчера, 14:54
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Европейское турне главы США вызвало оживленную дискуссию российских трамповедов. В студии канала АННА НЬЮС ведущий, полковник МО РФ Анатолий Матвийчук, а так же эксперты: ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин и специалист по международным отношениям Евгений Бирюков.
В фокусе беседы международная активность Дональда Трампа в целом и его европейское турне в частности. По мнению Дмитрия Соина: "Трамп совместно с Сенатом и Конгрессом США активно выстраивает модель при которой Россия окажется в максимальной изоляции и будет испытывать существенное военно-стратегическое, геополитическое, финансовое и экономическое напряжение. Этим попытается воспользоваться администрация США для навязывания Москве своих правил и условий в мировой политике.
Для этого американцы проводят мобилизацию и смотр своих вассалов в Европе. Это логично и технически правильно. О чем бы не говорил Трамп президенту Путину, очевидно одно: России надо готовиться к очень трудным временам. Они потребуют серьезной концентрации всех сил. При существующих сегодня международных правилах игры Вашингтон все равно будет иметь серьезное преимущество, как страна контролирующая мировую финансовую систему и обладающая самыми мощными вооруженными силами. При этом Россия имеет хороший шанс стать второй сверхдержавой, как это уже было в период СССР".
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09 Июля 2017 / Воскресенье / 01 21
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