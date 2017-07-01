Сергей Бабурин сдал документы в избирком Севастополя Политика // Вчера, 19:29 // 67

По информации ИА "ТИРАС", Сергей Бабурин сдал документы в избирком Севастополя и теперь имеет право собирать подписи местных депутатов в свою поддержку. Ранее известный российский общественный и государственный деятель, ученый и учредитель Европейского института JUSTO, господин Бабурин был выдвинут на пост губернатора Севастополя съездом Российского общенародного Союза.

По мнению независимых экспертов участие Сергея Бабурина в выборах в Севастополе придаст кампании высокую динамику и острую конкуренцию. Жители Крыма в целом и Севастополя в частности помнят времена когда именно Сергей Бабурин самым активным образом участвовал в процессе сохранения флота Российским и делал все возможное для защиты населения полуострова от националистической политики Киева.