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Курс политтехнологов в Европейском институте JUSTO признан инновационным

Курс политтехнологов в Европейском институте JUSTO признан инновационным

Политика
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Вчера, 14:13
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Курс политтехнологов Европейского института JUSTO признан инновационным. Такое заключение сделал ветеран российской политики, лидер партии РОС, четырежды депутат Госдумы России, доктор юридических наук, профессор Сергей Бабурин. Поводом к этому послужил анализ курсов политтехнологов, которые в настоящее время проводятся в институте для сотрудников избирательных штабов кандидатов в депутаты. 
 
Критериями оценки курсов политтехнологов Европейского института JUSTO послужили: универсальность, уникальность, практичность и востребованность. По всем этим параметрам предлагаемые в Европейском институте JUSTO технологии являются передовыми и инновационными, уверен Сергей Бабурин. 
 
Со своей стороны, ректор Европейского института JUSTO, социолог Дмитрий Соин отметил следующее: "Мы буквально сканируем мировой и отечественный опыт политических и избирательных технологий. Все это трансформируем и адаптируем к российскому политическому пространству. Нами делается ставка на прикладные аспекты политтехнологий, то есть они должны давать победный результат. Так как эффективность политика определяется его присутствием во власти, а для этого необходимо набирать голоса и побеждать, мы даем то, что работает в поле. Этим и определяется востребованность курса политтехнологов Европейского института JUSTO".
 
ИА "ТИРАС",  предлагает ролик с записью выступления Дмитрия Соина, в котором подробно рассказывается о наполнении курсов политтехнологов Европейского института JUSTO:
 


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