Курс политтехнологов в Европейском институте JUSTO признан инновационным Политика // Вчера, 14:13 // 107

Курс политтехнологов Европейского института JUSTO признан инновационным. Такое заключение сделал ветеран российской политики, лидер партии РОС, четырежды депутат Госдумы России, доктор юридических наук, профессор Сергей Бабурин. Поводом к этому послужил анализ курсов политтехнологов, которые в настоящее время проводятся в институте для сотрудников избирательных штабов кандидатов в депутаты.

Критериями оценки курсов политтехнологов Европейского института JUSTO послужили: универсальность, уникальность, практичность и востребованность. По всем этим параметрам предлагаемые в Европейском институте JUSTO технологии являются передовыми и инновационными, уверен Сергей Бабурин.

Со своей стороны, ректор Европейского института JUSTO, социолог Дмитрий Соин отметил следующее: "Мы буквально сканируем мировой и отечественный опыт политических и избирательных технологий. Все это трансформируем и адаптируем к российскому политическому пространству. Нами делается ставка на прикладные аспекты политтехнологий, то есть они должны давать победный результат. Так как эффективность политика определяется его присутствием во власти, а для этого необходимо набирать голоса и побеждать, мы даем то, что работает в поле. Этим и определяется востребованность курса политтехнологов Европейского института JUSTO".

ИА "ТИРАС", предлагает ролик с записью выступления Дмитрия Соина, в котором подробно рассказывается о наполнении курсов политтехнологов Европейского института JUSTO:







