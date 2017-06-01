Слагаемые "цветных революций": социальные лифты и элиты Политика // Вчера, 12:05 // 115

Проблематика "Цветных революций" по прежнему остается в эпицентре внимания политиков, чиновников, журналистов и экспертов. О слагаемых этого явления говорят: ведущий программы "Без Цензуры", ректор Европейского института JUSTO, социальный психолог Дмитрий Соин и эксперт, преподаватель Дипломатической Академии при МИД РФ Евгений Бирюков.

Наряду с внешними факторами, в числе катализаторов процессов "цветных переворотов" участники программы называют паралич социальных лифтов, отсутствие перспектив для молодого поколения в карьере, бизнесе и самореализации, а так же разложение, гедонизм, отрыв от населения элит.

Дмитрий Соин известен, как разработчик "Стратегии встречного огня", которая позволила предотвратить "цветной переворот" в Приднестровье. По его мнению: "В России существует расхожее мнение, что в основе "цветных революций" лежит внешнее вмешательство, подкуп и социальный коллапс. Это конечно соответствует действительности.

Но нельзя забывать о том, что есть и психологические мотивы, есть особый психотип людей, которые независимо от обстоятельств склонны к участию в такого рода движениях. Работе с ними надо уделять особое внимание. Для этого нами в стенах Европейского института JUSTO разработаны курсы политтехнологов, курсы психологии влияния, практикумы по манипуляции сознанием и ряд других направлений, которые позволяют глубоко разобраться в природе "цветных переворотов". Стабильность России может быть обеспечена только при наличии социально-психологических технологий позволяющих всю энергию общества и особенно молодежи направлять в мирное русло", подчеркнул российский ученый.

ИА "ТИРАС", предлагает полную версию программы "Без Цензуры". Интеллектуальный спонсор проекта Европейский институт JUSTO:



