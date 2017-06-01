Украиной управляют сепаратисты Политика // Сегодня, 00:24 // 0

По мнению общественного деятеля Одесской области, подвижника аграрно-социального пути развития Украины Алексея Литвиненко, этой страной управляют сепаратисты. Причем для сокрытия своих сепаратистских планов правители обвиняют в сепаратизме всех инакомыслящих.

Приводим аргументы Алексея Литвиненко, которые он изложил в своем фейсбуке:

" Нынешняя власть, объявляет всех кто не согласен с ее политикой, сепаратистами! Есть народная поговорка: Громче всех кричит ... Ловите вора!... именно сам вор... По сути, и я это сейчас на пальцах объясню. Если хотите - опровергайте!





Рассмотрим вопрос снятия моратория на продажу земель Украины... По факту, это возможность юридического оформления земель сельхоз назначения в частную собственность.... Опровергайте! Купить ее смогут те у кого есть деньги... Причем непосредственно малая часть из них будут украинцы. Главными же покупателями косвенно через подставных лиц, а если не будет ограничений то и непосредственно будут иностранные граждане.. Опровергайте!

По сути, эта земля, а значит и территория будет частной собственностью, в том числе и иностранцев, представителей всех стран мира у кого есть деньги... Опровергайте! Таким образом, территория Украины будет раздроблена на кусочки иностранных частных территорий... кстати, доходы от использования возможности этой земли, по большей части будут направляться тем иностранным государствам, чьи представители станут хозяевами этой земли...Опровергайте!

Правительство и депутатский корпус усиленно лоббируют этот закон о снятии моратория на продажу земли. Население Украины, не имея возможности и условий работать на земле, а те кто сегодня работает, не смогут финансово конкурировать с иностранным капиталом, добровольно и вынужденно продадут свои земли... А вот и нет Украины, как единого государства! Опровергайте! Так кто сегодня сепаратисты в этом государстве?! Опровергайте!!!!!