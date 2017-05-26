Славяне Приднестровья обратились за помощью к братьям

По информации ИА"ТИРАС", в связи с обострением обстановки на территории ПМР, славяне Приднестровья обратились к делегатам Всеславянского съезда за помощью. Публикует полное содержание документа:

Уважаемые делегаты Юбилейного съезда! От имени представителей нашей республики приветствую вас и выражаю уверенность в успехе борьбы за сохранение и славянской цивилизации и возрождения единства славянских стран!

С учетом жесткого регламента передаю подготовленный доклад в Секретариат. Но как участник становления и обеспечения безопасности республики и её гражданин, остановлюсь на главном - на феномене Приднестровья, его роли и месте в славянском мире.

В трагическое для советского народа время оно оказалось единственной территорией, где именно славяне – русские, украинцы, болгары, белорусы, вместе с приднестровскими молдаванами восстали против русофобов, национал-фашистов и насильников, взяли в руки оружие и отстояли свое право жить внутри, а не за пределами славянской цивилизации.

Это была вынужденная, но в 1990 году единственная возможность избежать отрыва от Союза ССР, спасти население Приднестровья от захлестнувшей Молдову волны русофобии и нацизма, противостоять реальной опасности новой оккупации бывшей союзницей Гитлера в годы войны - Румынией.

Напомню, что истерические призывы: «Утопим русских в жидовской крови!», «Молдавия – для

молдаван!», «Чемодан – вокзал – Россия!», «Русских – за Днестр, евреев – в Днестр!» не оставляли никаких сомнений в истинных намерениях захвативших власть сторонников румынизации.

Конфронтация стремительно нарастала. Попытки силового принуждения, абсолютное нежелание Молдовы учитывать интересы славянского большинства населения Приднестровья способствовали эскалации напряженности и превращению региона в «горячую точку». Гнев и возмущение населения, поддержка добровольцев и казаков, начавшийся переход на сторону народа военнослужащих 14-й армии вызвали «шок и трепет» не только у кишиневских агрессоров, но и изрядно напугал правительство Ельцина. По его указанию генерал А.И.Лебедь осуществил подготовку и проведение Россией в августе 1992 года миротворческой операции, благодаря которой боевые действия удалось остановить и надолго «заморозить» конфликт. А также, что было и для Кишинева и для Москвы гораздо важнее, остановить переход тогда фактически еще советской по духу армии, на сторону народа.

Известно, что Республика была создана 2 сентября 1990 года, еще до гибели Советского Союза, но когда уже возникла реальная, а не гипотетическая опасность быть оторванными от СССР. Эта угроза вызвала лавинообразное нарастание протеста народа. Его возглавили не партийные органы, деморализованные предательством генсека и ЦК

КПСС, а возникшие патриотические организации трудовых коллективов. По их инициативе проводились собрания на заводах и фабриках, сходы сельских жителей, местные референдумы. Набирал силу процесс консолидации вокруг идеи образования независимой от Молдовы республики, причем в составе, подчеркиваю – в составе еще существовавшего СССР. Это нашло понимание у народных не на словах, а на деле депутатов, которые 2 июня провели 1-й, а спустя три месяца – 2 сентября 1990 года – II-й, но уже Чрезвычайный съезд народных депутатов всех уровней Приднестровского региона и провозгласили создание Приднестровской Молдавской ССР в составе СССР.

Попытаюсь объяснить делегатам нашего Юбилейного съезда, почему в названии республики, с доминирующим славянским населением, использовано определение «молдавская». История этого подробно описана в расширенном варианте доклада. Но если коротко – то и автономное образование с таким названием в 1924 году, и его передача в 1940 году в состав уже союзной, но с таким же названием, республики, было исключительно в политических целях. Большевики, ослепленные идеей неизбежности победы пролетарской революции во всем мире, создали регион с «молдавским» названием в качестве «… орудия воздействия на настроение рабоче-крестьянских масс Бессарабии».

Т.е. Приднестровью цинично отводилась роль «магнита» и «детонатора» для возвращения

оккупированной румынами Бессарабии и создания революционной ситуации на Балканах. А после победы над Германией, Приднестровье вновь оставили в составе Молдавской ССР, опять-таки с благими намерениями, но уже в качестве «спасательного круга» - вырвать Бессарабию из экономической нищеты и культурной отсталости. И так происходила неоднократная сдача славянской территории с учетом спорной целесообразности. Не избавились приднестровцы от «молдавского» определения и в 1990 году. Но уже по той причине, что они подхватили растоптанный Кишиневом флаг с серпом и молотом, доказывая этим свое стремление оставаться не за пределами, а в составе Советского Союза.

Россия неоднократно за последние столетия спасала молдаван от исчезновения, как самостоятельного этноса. От османского гнета, от румынской оккупации, а в постсоветский период – от прорумынского национал-фашизма, пустившего глубокие корни в Кишиневе. Действительно, славяне, вместе с приднестровскими молдаванами , с оружием в руках отстояли независимость и право республики на существование. Т.е. в очередной раз, уже в наше время, славяне помогли меньшей, молдавской части населения Приднестровья, сохранить свою идентичность, язык, и культуру.

Но делают это славяне вовсе не для того, чтобы навсегда утратить землю, обильно политую кровью и потом

своих предков. Этого мы не позволим, и хватит спекулировать на допущенных большевиками просчетах! Хотелось бы спросить, сколько можно использовать бескорыстную помощь России? Сколько можно, подобно кукушатам, злоупотреблять щедростью и доверием православных славян? Не пора ли молдаванам - жителям Молдовы, самим защищать свою идентичность и самим решать свою судьбу, не отгрызая, как это сделали албанцы в Косово, исконно славянские территории? Надо окончательно пресечь попытки последышей маршала Антонеску оторвать Приднестровье от славянского мира!

Необходимо также прекратить давление и требования отказа от уже достигнутых договоренностей исключительно от Приднестровья. Особенно агрессивно это стало проявляться после подключения к переговорному процессу США и ЕС, а также известных событий на Украине и её трансформации из гаранта мирного урегулирования конфликта в пособницу Кишинева по принуждению Приднестровья к капитуляции. Понятно, что за этим неизбежно последует изгнание, как в Косово, славянского населения. Не пора ли прекратить все виды блокад республики? Не пора ли потребовать от Кишинева соблюдать «право Приднестровья самостоятельно устанавливать контакты в экономической, научно-технической и культурной областях», предусмотренное Московским Меморандумом 1997 года?

Вместо этого Молдова «умудряется» взыскивать с приднестровских предприятий таможенные и иные платежи, паразитируя на сохраненном нами экономическом потенциале, и одновременно цинично предпринимая меры по его уничтожению. Кишинев понимает, что если позволить приднестровцам полноценную экономическую деятельность и участие в торговле, уровень жизни в республике будет значительно выше, чем в Молдове. Ведь мы смогли обеспечить соблюдение права человека, сохранить основные социальные гарантии, пенсионную систему, все виды образования, продовольственную безопасность, продолжить работу наших заводов, электростанций, модернизировать приватизированные предприятия «Тиратекс», «Молдавизолит», «Прибор», «Электромаш, «КВИНТ», «Литмаш», «Днестравто», создать сеть современных супермаркетов, рынков, ряд других социально-значимых объектов.

Приднестровье – состоявшееся и полноценно функционирующее государство. Оно - неотъемлемая часть русского мира. Но официально не признано даже Россией! Хотя результаты проведенного в Приднестровье в 2006 году референдума были даже чуть выше, чем в Крыму в марте 2014 года! 97, 2 % (там 96.77 %) принявших участие референдум высказались за независимость и последующее свободное присоединение к РФ. Но, к нашему возмущению, со стороны Кремля проявились «двойные стандарты», чем, справедливости ради отметим,

чаще грешит Запад. У приднестровцев складывается впечатление, что нас не признают, в том числе и потому, что большинство приднестровцев – славяне! Русские, украинцы, болгары, белорусы! Но нас по-прежнему намерены использовать в качестве «магнита» для притягивания Молдовы! А если она перетянет? Оказаться вместе с ней в Румынии?! Нас это категорически не устраивает, так же как, кстати, не устраивает и спасенных от румынизации приднестровских молдаван!

Вчера на XI Всеславянском съезде меня обозначили, как представителя славянской диаспоры Приднестровья. Прошу прощения – какай такой «диаспоры»?! Славянское движение Приднестровья – это не вялотекущее шевеление, не узкий фрагмент и не ограниченный сектор общественной жизни. Уникальность Приднестровья заключается и в том, что в отличие, смею утверждать, от большинства, если не всех, славянских стран, у нас это - всенародное движение. Россия, славянская цивилизация - основной ориентир, путеводная звезда и главный вектор не только общественно - политических организаций, а всех структур государства, всех ветвей власти, всех слоев населения. И в этом с нас должно брать пример все славянство!

Приднестровцы с надеждой и радостью наблюдают за возрождением России. Они возмущены усилением давления на неё США, ЕС, Ватикана, радикального ислама. Понятно, - врагам славян не нужен пророссийский регион на Днестре. Но сохранение пророссийского Приднестровья

крайне необходимо славянскому миру, где оно заслуженно занимает достойное место.

С берегов Днестра приходят все более тревожные вести. Все труднее отстаивать интересы наших славян и сохраненную нами идентичность молдаван. Поэтому обращаюсь к делегатам Юбилейного славянского съезда с просьбой не просто о поддержке нашей борьбы за свободу, независимость и международное признание. Обращаюсь с требованием укреплять славянское единство, с требованием сберечь славянскую цивилизацию. Призываю начать возрождение единства славянских стран вокруг России. Этот процесс возник в Восточной Европе после победы Советского Союза над фашисткой Германией, но был остановлен пришедшим ей на смену США и НАТО. Задача архисложная, но решать и, главное, решить её - необходимо! Иначе славянская цивилизация обречена на исчезновение, славянские государства обречены на гибель, иначе поругание и уничтожение ждет их население, вне зависимости от национальной и конфессиональной принадлежности, от идеологии. К нашей ситуации больше всего подходит лозунг Кубинской революции «Patria j muerte» - «Родина или смерть».

Возрождение и укрепление славянского единства, сплоченности всех славянских и дружественных им стран – вот в чем должна состоять всемирная задача современного славянства. Мы, приднестровцы, опаленные огнем вооруженного конфликта, зажатые кольцом санкций и

блокад, чувствуем это, как никто другой. И задача эта должна быть выполнена обязательно, ибо США и НАТО поставили мир на край пропасти. И только братья-славяне, поддержанные и объединенные вставшей с колен Россией, смогут спасти человечество от гибели, от Третьей мировой войны. Твердо верю, убежден –вместе и только вместе мы победим!