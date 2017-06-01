Проект резолюции Юбилейного славянского съезда Политика // Сегодня, 01:47 // 2

ИА"ТИРАС", публикует проект резолюции Юбилейного славянского съезда. О необходимости урегулирования молдо-приднестровского

вооруженного конфликта на равноправной основе.

На территории молдо-приднестровского вооруженного конфликта с августа 1992 года под эгидой Росии осуществляется миротворческая операции по поддержанию мира. Совместными миротворческими силами России, Приднестровья и Молдовы на берегах Днестра остановлены боевые действия и созданы условия мирного урегулирования конфликта. Однако, в последние годы переговорный процесс застопорился после подключения к участию в нем США и ЕС, а также трансформации Украины из посредника в фактического соучастника принуждения Приднестровья к капитуляции на условиях Кишинева. Это привело к значительному ухудшению молдо-приднестровских отношений, чреватому эскалацией противостояния с высокой степенью вероятности новой вспышки насилия.

Особую озабоченность вызывает применение Молдовой, в нарушение Соглашения от 21 июля 1992 г. и Московского Меморандума от 8 мая 1997 г., всевозможных санкций, блокад, ограничений в свободе передвижения, препятствий в торгово-экономической и других областях жизни приднестровцев, что приводит к снижению уровня жизни приднестровцев, большинство из которых являются славянами. Страдают от этого и приднестровские молдаване, сохранившие, благодаря существованию ПМР, свою идентичность, язык и культуру.

Как известно, территория Приднестровья с доминирующим славянским населением никогда ранее не входила в состав Молдавского княжества и, как "молдавская" автономия, появилась в 1924 году по инициативе политэмигрантов из Румынии и оккупированной Бессарабии. Заложенная этим политическая мина замедленного действия явилась, спустя 65 лет, детонатором вооруженного конфликта.

Считаем, что приднестровцы доказали жизнеспособность созданной ими в 1990 году республики, неоднократно проявляя готовность к мирному, равноправному и взаимовыгодному сосуществованию двух независимых государств - Республики Молдова и Приднестровской Республики, с гарантированным неприменением санкций, блокад и иных силовых методов во взаимоотношениях, соблюдения основополагающих прав человека без проявления любых форм дискриминации.

Обращаемся к руководителям Молдовы и Приднестровья, участникам переговорного процесса - России, Украине, ОБСЕ, США и ЕС с призывом активизировать мирное урегулирование молдо-приднестровского вооруженного конфликта и с убедительной просьбой, рассмотреть предлагаемый делегатами Юбилейного всеславянского съезда вариант его разрешения путем международного признания де-факто существующего с 1990 года приднестровского государства на земле их славянских предков и с учетом результатов проведенного 17 сентября 2006 года в ПМР референдума о независимости.

Президиум Юбилейного всеславянского съезда

Москва - Санкт-Петербург

26 мая - 3 июня 2017 года