Спрос на политтехнологов в России растет Политика // Сегодня, 01:17 // 0

По мнению ректора Европейского института JUSTO, политического аналитика и социолога Дмитрия Соина: "В России устойчиво растет спрос на качественных политтехнологов. Этот процесс после длительного спада пошел в гору в 2016г. на фоне переизбрания Государственной Думы РФ и сейчас продолжает нарастать в связи с разноуровневыми выборами сентября 2017г.

Это особенно заметно в контексте востребованности нашего авторского курса политтехнологов и кандидатов в депутаты. Число подающих заявки на обучение растет каждый месяц. Это не удивительно, ведь курсы политтехнологов Европейского института JUSTO и аналогичные курсы кандидатов в депутаты разработаны специалистами социологами, политологами, действующими политиками, а так же неоднократно лично избиравшимися в Думу или другие парламенты людьми. Один только Сергей Николаевич Бабурин чего стоит: четырежды депутат Госдумы, дважды вице-спикер парламента, доктор юридических наук и лидер международного славянского движения.

Выпускаемые нами специалисты расхватываются избирательными штабами, партиями, общественными организациями и органами госвласти. Поэтому Европейский институт JUSTO продолжит линию на развитие новейших информационных, политических и социальных технологий".

ИА "ТИРАС" предлагает фрагмент одной из лекций Дмитрия Соина. Выступление происходит перед молодыми кандидатами в депутаты Молодой Гвардии Единой России в 2017г. Интеллектуальным спонсором проекта выступает Европейский институт JUSTO







