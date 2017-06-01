Спрос на политтехнологов в России растет
Политика
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Сегодня, 01:17
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По мнению ректора Европейского института JUSTO, политического аналитика и социолога Дмитрия Соина: "В России устойчиво растет спрос на качественных политтехнологов. Этот процесс после длительного спада пошел в гору в 2016г. на фоне переизбрания Государственной Думы РФ и сейчас продолжает нарастать в связи с разноуровневыми выборами сентября 2017г.
Это особенно заметно в контексте востребованности нашего авторского курса политтехнологов и кандидатов в депутаты. Число подающих заявки на обучение растет каждый месяц. Это не удивительно, ведь курсы политтехнологов Европейского института JUSTO и аналогичные курсы кандидатов в депутаты разработаны специалистами социологами, политологами, действующими политиками, а так же неоднократно лично избиравшимися в Думу или другие парламенты людьми. Один только Сергей Николаевич Бабурин чего стоит: четырежды депутат Госдумы, дважды вице-спикер парламента, доктор юридических наук и лидер международного славянского движения.
Выпускаемые нами специалисты расхватываются избирательными штабами, партиями, общественными организациями и органами госвласти. Поэтому Европейский институт JUSTO продолжит линию на развитие новейших информационных, политических и социальных технологий".
ИА "ТИРАС" предлагает фрагмент одной из лекций Дмитрия Соина. Выступление происходит перед молодыми кандидатами в депутаты Молодой Гвардии Единой России в 2017г. Интеллектуальным спонсором проекта выступает Европейский институт JUSTO
09 Июня 2017 / Пятница / 02 38
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