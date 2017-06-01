Интрига британских выборов сохранится до подсчета голосов Политика // Вчера, 11:01 // 71

Внимание политиков, финансистов и экспертов приковано к вероятным итогам выборов в Великобритании. И это не удивительно, ведь роль Лондона в Европейской политике по прежнему очень велика. В контексте этого ИА "ТИРАС" публикует точку зрения журналиста и политического аналитика Елены Глищинской.

Избирательная кампания в Британии завершена. Остается лишь только считать голоса и ждать официального объявления результатов. Фактически итоги парламентских выборов в Англии предопределят судьбу премьер-министра: королева утверждает на должность лидера партии, набравшей большинство в парламенте.





Накануне в британской прессе опубликованы три независимых опроса общественного мнения - они единодушно продемонстрировали падение позиций правящей партии. Даже по самому оптимистичному, консерваторы могут рассчитывать только на 304 места в парламенте. Это количество не позволит сформировать кабинет министров, и партии должны договариваться о создании коалиционного правительства. Если и эти переговоры не принесут результата – все отправятся на новые выборы.





Роковая ошибка Терезы Мэй – объявление о внеочередных выборов сразу после референдума о Brexit. Партия Тори понадеялась на свою победу, основываясь только на единодушии англичан в этом вопросе. По их задумке выборы должны были упрочить позиции Мэй во главе правительства и дать карт-бланш на ближайшие четыре года. По опоросам, рейтинги консерваторов медленно снижались последние полгода. А решающий удар консерваторы нанесли …. сами себе. 18 мая презентован Манифест Консервативной партии - в нем избиратели увидели существенное ухудшение социальной политики. Речь идет об изменении правил социальной помощи пожилым людям и об отмене бесплатных горячих обедов для малоимущих школьников.





Но главным скандалом кампании стала история вокруг манифеста Лейбористской партии. В СМИ попал проект документа, основные положения которого больше похоже на программу радикальных коммунистов. Так, лейбористы обещают британцам многократное повышение налогов для высокооплачиваемых специалистов и полный отказ от наследия Тэтчер – национализацию крупных предприятий.

Есть мнение, что утечка информации была организована именно консерваторами. Ими же запущена информационная кампания против оппонентов, основанная только на этом источнике, который, по сути, не имеет никакой силы. Да и происхождение его сомнительно. Особенно учитывая ряд претенциозных и радикальных лозунгов. Например, принимать всех мигрантов без ограничений или отъем собственности у богатых в пользу бедных.

Однако реакция британского общества опровергла все прогнозы. Лейбористы не только не потеряли сторонников, наоборот, разрыв сократился еще на несколько пунктов.





Еще один аспект, который работает против правящей партии – безопасность. Тереза Мэй до своего назначения в прошлом году, в течение шести лет была главой полицейского ведомства. И бессилие английских правоохранителей справедливо спишут на ее реформы. Такой бэкграунд перед выборами сам по себе может привести к катастрофе. Опросы общественного мнения проводились еще до последнего теракта. Их неутешительные результаты дают основания полагать, что положение консерваторов сползет вниз еще на несколько пунктов.

Равновесное положение двух основных партий накануне выборов не предвещает ничего хорошего. Это демонстрируют нам результаты выборов в США и во Франции. Активизация проигравших после объявления итогов голосования, массовые протесты, провокации и информационные вбросы накалили ситуацию в этих странах уже после окончания предвыборных баталий.

Иными словами, противостояние во время кампании – нормально, оно происходит по определенным правилам и жестко регулируется законодательством. Потребитель информации также во всеоружии – программы политиков и дебаты всегда экспрессивны, содержат больше эмоций, чем фактов, они не претендуют на достоверность.

Другое дело - противостояние в поствыборный период. Во-первых, это нечестно, так как победитель еще не успел воплотить свою программу, во-вторых, нет правовой регламентации такой борьбы и этических ограничений. И в Америке, и во Франции в ход пошли инсинуации против членов семьи президентов, популярные нынче разоблачения российского вмешательства, обвинения, основанные не на фактах, а на предположениях.

Кампания закончилась, но противостояние продолжится. Результаты этих выборов не расставят «точки над и». Будущее британского правительства и будущее Brexita пока не ясно.