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В Европейском Институте JUSTO развивают Евразию

Политика
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Вчера, 01:03
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В Европейском институте JUSTO создан Центр генерирования геополитического, социо-культурного и экономического развития Евразии "Содружество". 

Партнеры Центра: Экономический совет Ассамблеи  народов Евразии; Программный комитет Евразийского континентального форума; Комитет по науке и образованию Российского союза товаропроизводителей (РСТ); Президент Европейского института Justo - Сергей Бабурин; Ректор Европейского института Justo - Дмитрий Соин; Директор Центра генерирования геополитического, социо-культурного и экономического развития Евразии "Содружество" Европейского института Justo - руководитель стратегических программ Комитета по науке и образованию РСТ Юлия Куликова.


В июне начинается цикл публичных лекций по вопросам геополитического устройства, экономического сотрудничества России и государств-партнеров в рамках Большой Евразии – профильной повестке дня Экономического совета Ассамблеи народов Евразии в 2017 году.

Цикл состоит из 12 лекций, посвященных развитию торговых союзов и укреплению связей на Евразийском пространстве.  

13 июня 2017 года в 17.00 состоится лекция Ректора Европейского института JUSTO  Дмитрия Юрьевича Соина.

Тема выступления: «Правильное позиционирование как фактор успеха: политические технологии»

Вход по регистрации: EconomicCouncilAPE@mail.ru

 

В Европейском Институте JUSTO развивают Евразию

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