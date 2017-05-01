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Сергей Бабурин избран лидером Международного Славянского Совета

Сергей Бабурин избран лидером Международного Славянского Совета

Политика
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Вчера, 19:58
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25 мая в Москве состоялся очередной съезд Международного Славянского Совета. В его работе приняли участие делегаты из России, Белоруссии, Украины, Болгарии, Польши, Сербии, Словении и Чехии. Новым лидером МСС избран известный российский политик и ученый Сергей Бабурин. 
 
Предыдущий глава, Николай Лавриненко получил позицию почетного председателя организации. Ему приходится отстаивать честь славянства в Киеве, где это преследуется силовиками и радикальными политиками.
 
Следующий съезд Международного Славянского Совета намечено провести в Белграде. В числе приоритетов своей деятельности МСС определил борьбу против фашизма, экстремизма, сатанизма, а так же укрепление духовных, культурных и патриотических скреп.

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