В Москве стартовал всеславянский съезд Политика // Сегодня, 11:50 // 24

Как сообщает ИА"ТИРАС", 25 мая в Москве стартовал одиннадцатый всеславянский съезд, на котором собрались делегаты из России, Белоруссии, Украины, Польши, Болгарии, Сербии, Чехии и Словакии. Мероприятие проходит на Пречистинке в здании легендарного Международного фонда мира.

С отчетным докладом уже выступил председатель Международного Славянского Совета Николай Лавриненко, который описал ситуацию в славянском движении, обозначил угрозы и вызовы, предложил выработать подходы и методы преодоления кризиса. В числе главных угроз он упомянул падение нравственности, возрождение фашизма и уход молодежи в поле западных ценностей. Ситуацию на Украине он назвал критической.

В работе съезда участвует известный российский политик и ученый Сергей Бабурин, который отметил, что "внешние угрозы славянскому миру столь велики, что только объединение усилий может сохранить наши народы". Ожидается принятие важных решений и резолюций.