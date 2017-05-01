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 В Москве стартовал всеславянский съезд

В Москве стартовал всеславянский съезд

Политика
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Сегодня, 11:50
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Как сообщает ИА"ТИРАС", 25 мая в Москве стартовал одиннадцатый всеславянский съезд, на котором собрались делегаты из России, Белоруссии, Украины, Польши, Болгарии, Сербии, Чехии и Словакии. Мероприятие проходит на Пречистинке в здании легендарного Международного фонда мира. 
 
С отчетным докладом уже выступил председатель Международного Славянского Совета Николай Лавриненко, который описал ситуацию в славянском движении, обозначил угрозы и вызовы, предложил выработать подходы и методы преодоления кризиса. В числе главных угроз он упомянул падение нравственности, возрождение фашизма и уход молодежи в поле западных ценностей. Ситуацию на Украине он назвал критической. 
 
В работе съезда участвует известный российский политик и ученый Сергей Бабурин, который отметил, что "внешние угрозы славянскому миру столь велики, что только объединение усилий может сохранить наши народы". Ожидается принятие важных решений и резолюций.

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