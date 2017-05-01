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Охота на миротворцев Украины: расправа над Эдуардом Коваленко

Охота на миротворцев Украины: расправа над Эдуардом Коваленко

Политика
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Вчера, 12:28
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Борьба с инакомыслием на Украине вышла на новый уровень Пять лет реального тюремного срока получил миротворец, правозащитник и лидер партии СПАС Эдуард Коваленко. О причинах и следствиях такого события в программе "Без Цензуры!" дискутируют политики и ученые лично знавшие политзаключенного: ректор Европейского института JUSTO Дмитрий Соин, соучредитель движения ПЗРК РУСЬ Сергей Войцинский и сопредседатель Европейского консервативного движения Валентина Боброва.
 
Общее мнение ведущего и гостей студии таково: Эдуард Коваленко попал в тюрьму за свои политические взгляды, за призыв к миру и отказу от участия в братоубийственной войне. Отягчающим обстоятельством было то, что правозащитник этнический украинец и когда то, в 90-е годы  состоял в националистическом движении. Новая власть Украины воспринимает это как опасный прецедент и реакция наступила незамедлительно - серьезный тюремный срок. Как отметил Сергей Войцинский: "Эдуард Коваленко смог подняться над местечковым украинским национализмом и стал панславянистом, сторонником объединения вокруг России и Украины всех славянских народов". Валентина Боброва подчеркнула, что "Инициатива Эдуарда Коваленко вызвала широкий резонанс в обществе и движение против войны и мобилизации стало угрожать власти, которая не нашла ничего лучшего как упрятать его за решетку". Со своей стороны Дмитрий Соин акцентировал внимание на том, что "Американцам удалось превратить Украину в плацдарм для наступления на Россию. Война в Донбассе поддерживается искусственно. Для этого в ее топку кидают молодых, необстрелянных ребят. Это форма внутренней агрессии и этноцида собственного народа во имя интересов глобальных финансовых элит". Смотрите полную версию программы:
 

 

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