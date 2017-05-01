В США соревнуются в русофобии Политика // Вчера, 13:17 // 93

Различные силы США соревнуются в русофобии. Миф о возможных пророссийских ростках в американской политике развеялся окончательно, считает ректор европейского института JUSTO, политический аналитик Дмитрий Соин. "Если ранее надежды были на Трампа, то после повторяющихся ударов по Сирии, жесткой позиции по Украине все стало понятно даже для откровенных американофиллов в России.

С другой стороны оппоненты Трампа еще более антироссийски настроены. Об этом говорят последние высказывания того же Маккейна, который не стесняясь в выражениях грубо оскорбил президента Владимира Путина и главу МИД Сергея Лаврова. Это не первый и скорее всего не последний выпад в адрес руководства РФ.

При этом проводится стратегия усиления санкций и международной изоляции Российской Федерации. По сути мы можем говорить о том. что на американской политической площадке соревнуются русофобские силы, которых друг от друга отличает только степень ненависти к Москве.

Сложно дать оценку тому почему все сложилось именно так, но одно остается очевидным: в Западном мире у России нет весомых союзников и судя по всему в обозримой перспективе не будет. Это результат масштабной и систематической антироссийской работы в Западном поле. Прогноз в контексте этого таков: геополитическое, экономическое и военно-стратегическое давление на РФ будет только возрастать. Так же будут стимулироваться любые попытки внутри России сменить руководство страны. Это требует консолидированных усилий как госорганов, так и гражданского общества по противодействию внешнему вмешательству.

Требуются кадры способные управлять информационными и социально-политическими процессами. В этом контексте Европейским институтом JUSTO разработаны уникальные курсы политтехнологов. Так же большой интерес представляют курсы специалистов области информационных технологий и массовой психологии. На своем уровне наш ВУЗ делает все возможное для поддержки внутренней стабильности в России"



