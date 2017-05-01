Молодежь поддержала Российский общенародный союз Политика // Сегодня, 16:39 // 36

Как сообщает ИА"ТИРАС", активная патриотическая молодежь, поддержала Российский общенародный союз, в ходе состоявшегося 13 мая в Москве, съезда партии. В частности, об этом заявил, избранный в ЦК партии, самый молодой член РОСа Валентин Соин. В разгар партийной дискуссии он взял слово и с трибуны отметил следующее: "Молодежь стремится к патриотизму, она хочет строить сильную, мощную, устремленную в будущее Россию, а для этого ей надо консолидироваться на основе идеологии любви к Родине и своему народу. Именно такую идеологию сегодня предлагает Российский общенародный союз. Поэтому я и тысячи других моих сверстников готовы поддержать эту партию и совместными усилиями приступить к работе над повышением благосостояния и безопасности граждан России. Для нас очень важно, что лидером РОС является авторитетный российский политик и ученый Сергей Николаевич Бабурин. Также мы поддерживаем усилия по возрождению России президента Владимира Владимировича Путина. Внутри партии мы будет развивать программы, которые помогут молодежи стать сильнее, целеустремленнее и сформируют в ее сознании Образ будущего России".



