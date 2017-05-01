РОС поддержал внешнюю политику Владимира Путина
Политика
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Вчера, 22:11
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По информации ИА "ТИРАС", 13 мая в Москве на съезде Российского общенародного Союза был принят ряд важных документов и переизбраны руководящие органы. Лидером движения стал его основатель Сергей Бабурин. В числе важных вех мероприятия можно назвать принятие резолюции в поддержку политики президента Владимира Путина в Сирии и на Донбассе.
Это предложение внес председатель партии Сергей Бабурин. После непродолжительной и бурной дискуссии документ был принят подавляющим числом голосов делегатов съезда. Общий лейтмотив выступлений сводился к тому, что в условиях нестабильной мировой политики патриотические силы России должны консолидироваться вокруг национального лидера - Владимира Путина.
Важнейшим результатом съезда стало фактическое слияние пяти партий: Российского общенародного Союза, Интернациональной партии, партии "Рожденные в СССР", партии Пенсионеры за справедливость и оргкомитета "Партии народа". Лидеры примкнувших к РОСу движений получили руководящие посты в организации: должности заместителей главы партии достались Александру Леонтьеву, Андрею Гетманову и Евгению Артюху. Роман Устинов был введен в президиум политсовета РОС.
Таким образом произошло первое столь крупное партийное слияние в постельцинский период России. По мнению некоторых экспертов-политологов это может привести к появлению на политической арене силы реально претендующей на позиции в законодательном органе власти страны.
16 Мая 2017 / Вторник / 03 52
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