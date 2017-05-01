/

iа.tirаs.ru@gmаil.соm // адрес редакции
РОС поддержал внешнюю политику Владимира Путина

РОС поддержал внешнюю политику Владимира Путина

Политика
//
Вчера, 22:11
//
59
По информации ИА "ТИРАС", 13 мая в Москве на съезде Российского общенародного Союза был принят ряд важных документов и переизбраны руководящие органы. Лидером движения стал его основатель Сергей Бабурин. В числе важных вех мероприятия можно назвать принятие резолюции в поддержку политики президента Владимира Путина в Сирии и на Донбассе.
 
Это предложение внес председатель партии Сергей Бабурин. После непродолжительной и бурной дискуссии документ был принят подавляющим числом голосов делегатов съезда. Общий лейтмотив выступлений сводился к тому, что в условиях нестабильной мировой политики патриотические силы России должны консолидироваться вокруг национального лидера - Владимира Путина. 
 
Важнейшим результатом съезда стало фактическое слияние пяти партий: Российского общенародного Союза, Интернациональной партии, партии "Рожденные в СССР", партии Пенсионеры за справедливость и оргкомитета "Партии народа". Лидеры примкнувших к РОСу движений получили руководящие посты в организации: должности заместителей главы партии достались Александру Леонтьеву, Андрею Гетманову и Евгению Артюху. Роман Устинов был введен в президиум политсовета РОС. 
 
Таким образом произошло первое столь крупное партийное слияние в постельцинский период России. По мнению некоторых экспертов-политологов это может привести к появлению на политической арене силы реально претендующей на позиции в законодательном органе власти страны. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сергей Бабурин снова стал лидером Российского общенародного Союза
Сергей Бабурин снова стал лидером Российского общенародного Союза
В Москве открылся съезд Российского Общенародного Союза
В Москве открылся съезд Российского Общенародного Союза
Лидер приднестровского «Возрождения» поддержал воссоздание СССР в формате Евразийского Союза
Лидер приднестровского «Возрождения» поддержал воссоздание СССР в формате Е ...
comments powered by HyperComments
16 Мая 2017 / Вторник / 03 52
«    Май 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ



Подписка на рассылку

Раздел в разработке


×
© ИА «Тирас», 2005-2014 / Версия сайта β 0.5
Кишинев - Тирасполь - Киев - Москва - Транзит
Перепечатка материалов обязательна со ссылкой на tiras.ru