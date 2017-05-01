В Москве прошел съезд Российского Общенародного Союза
Политика
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Сегодня, 16:35
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Как сообщает ИА"ТИРАС", 13 марта в Москве состоялся сьезд политической партии Российский Общенародный Союз. Это старейшая партия Российской Федерации, которая возникла сразу после развала СССР. Стоит отметить, что в работе съезда принимали участие лидеры Интернациональной партии, партии Рожденные в СССР, партии Пенсионеры за справедливость и оргкомитета Партии Народа. Это связано с тем, что Евгений Артюх, Андрей Гетманов, Александр Леонтьев и Роман Устинов вступили в РОС.
По окончании съезда, всеми делегатами было принято решение вновь избрать председателем Сергея Николаевича Бабурина, а также РОС будет усилен объединением еще пяти партий.
14 Мая 2017 / Воскресенье / 17 08
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