В Москве прошел съезд Российского Общенародного Союза Политика // Сегодня, 16:35 // 0

Как сообщает ИА"ТИРАС", 13 марта в Москве состоялся сьезд политической партии Российский Общенародный Союз. Это старейшая партия Российской Федерации, которая возникла сразу после развала СССР. Стоит отметить, что в работе съезда принимали участие лидеры Интернациональной партии, партии Рожденные в СССР, партии Пенсионеры за справедливость и оргкомитета Партии Народа. Это связано с тем, что Евгений Артюх, Андрей Гетманов, Александр Леонтьев и Роман Устинов вступили в РОС.

По окончании съезда, всеми делегатами было принято решение вновь избрать председателем Сергея Николаевича Бабурина, а также РОС будет усилен объединением еще пяти партий.