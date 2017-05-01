/

iа.tirаs.ru@gmаil.соm // адрес редакции
В Москве открылся съезд Российского Общенародного Союза

В Москве открылся съезд Российского Общенародного Союза

Политика
//
Сегодня, 11:24
//
0
По информации ИА "ТИРАС", в Москве открылся сьезд политической партии Российский Общенародный Союз. Это старейшая партия Российской Федерации, которая возникла сразу после развала СССР. 

Уникальность мероприятия заключается в том, что в работе сьезда принимают участие лидеры Интернациональной партии, партии Рожденные в СССР, партии Пенсионеры за справедливость и оргкомитета Партии Народа. Это связано с тем, что Евгений Артюх, Андрей Гетманов, Александр Леонтьев и Роман Устинов вступили в РОС. 

По мнению экспертов это означает по факту обьединение пяти партий. Таким образом, речь может идти об укрупнении и усилении РОС накануне осенних выборов 2017г.

ИА "ТИРАС", продолжит информировать о работе сьезда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12-й съезд партии «Единая Россия»
В Москве проходит съезд партии "Родина"
В Москве проходит съезд партии "Родина"
Лидер приднестровского «Возрождения» поддержал воссоздание СССР в формате Евразийского Союза
Лидер приднестровского «Возрождения» поддержал воссоздание СССР в формате Е ...
comments powered by HyperComments
13 Мая 2017 / Суббота / 16 07
«    Май 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ



Подписка на рассылку

Раздел в разработке


×
© ИА «Тирас», 2005-2014 / Версия сайта β 0.5
Кишинев - Тирасполь - Киев - Москва - Транзит
Перепечатка материалов обязательна со ссылкой на tiras.ru