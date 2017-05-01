В Москве открылся съезд Российского Общенародного Союза Политика // Сегодня, 11:24 // 0

По информации ИА "ТИРАС", в Москве открылся сьезд политической партии Российский Общенародный Союз. Это старейшая партия Российской Федерации, которая возникла сразу после развала СССР.Уникальность мероприятия заключается в том, что в работе сьезда принимают участие лидеры Интернациональной партии, партии Рожденные в СССР, партии Пенсионеры за справедливость и оргкомитета Партии Народа. Это связано с тем, что Евгений Артюх, Андрей Гетманов, Александр Леонтьев и Роман Устинов вступили в РОС.По мнению экспертов это означает по факту обьединение пяти партий. Таким образом, речь может идти об укрупнении и усилении РОС накануне осенних выборов 2017г.ИА "ТИРАС", продолжит информировать о работе сьезда.