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Путин поздравил россиян с днем Великой Победы

Путин поздравил россиян с днем Великой Победы

Политика
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Вчера, 15:50
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ИА"ТИРАС", публикует поздравление президента Владимира Путина, обращенное к россиянам в честь Дня Великой Победы:
 
Владимир Путин, президент РФ: "Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, товарищи офицеры, генералы и адмиралы. Поздравляю вас с Днем Победы! С Днем славы нашего народа, сокрушившего нацизм.

Прошло уже 68 лет, как закончилась Великая Отечественная война. Но память о ней не меркнет, передается от поколения к поколению — от родителей к детям, от сердца — к сердцу. И главной силой такого родства является любовь к России, к родному дому, к своим близким, к своей семье.

Эти ценности объединяют нас и сегодня. За них героически сражался весь наш народ. Мы всегда будем помнить, что именно Россия, Советский Союз сорвали человеконенавистнические, кровавые, надменные планы нацистов, не позволили фашистам завладеть миром. Наш солдат отстоял свободу и независимость, защищая свою Родину, не жалея себя, освободил Европу. И одержал Победу, величие которой на веки останется в истории.

Дорогие наши ветераны, высшим смыслом вы всегда считали благополучие и безопасность Родины. Патриотизм скреплял ваше военное братство, возвышал над врагом, был опорой в жестоких сражениях под Москвой и Сталинградом, на Курской дуге, на Днепре, давал силы в муках блокадного Ленинграда, закалял дух в неисчислимых боях на безымянных высотах, поддерживал в тяжелом труду в тылу.

Ваши жертвы и утраты ничем не измерить. Мы будем вечно чтить ваш подвиг, скорбеть о погибших и замученных, всегда отстаивать правду о войне. Во имя Отечества наши предки во все времена достигали величайших вершин доблести и отваги, поражали весь мир своим мужеством и сплоченностью, умели побеждать.

Эти традиции — пример для молодых поколений. И они уже не раз доказали это, защищая суверенитет и интересы родины. Мы помним, что значит трагедия войны. И сделаем все, все чтобы никто и никогда не посмел ее вновь развязать, не угрожал нашим детям, нашему дому, нашей земле. Сделаем все для укрепления безопасности на планете.

Победа в мае 45-го — это набат, утверждающий жизнь без войны. Это святой символ верности Родина, которая живет в каждом из нас. Символ единства многонационального народа России, его безграничной преданности своим корням и своей истории. Мы обязаны оправдать надежды наших великих дедов и отцов, обязаны победить все трудности и преграды и передать нашим детям процветающую, свободную и сильную Россию. Слава народу-победителю! С праздником вас! С Днем великой Победы! Слава России! Ура!"

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