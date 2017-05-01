Без Цензуры: Иранская игра в Нагорном Карабахе
Политика
//
Сегодня, 01:32
//
0
Иран все активнее проявляет свои геополитические интересы на Ближнем Востоке и Кавказе. Одна из последних инициатив Тегерана касается урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом говорят ведущий программы "Без Цензуры", ректор Европейского института JUSTO Дмитрий Соин и эксперт, глава талышской диаспоры России Исмаил Шабанов. По общему мнению, появление Ирана на поле Нагорно-Карабахского конфликта серьезно поменяет геополитический расклад на Кавказе:
06 Мая 2017 / Суббота / 15 32
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
- Дмитрий Соин: формула успеха современного педагога
|235
- Приднестровье и Крым: геополитическое образование в действии
---|189
- ТРАГЕДИЯ ДОЧЕРЕЙ, НА КОТОРЫХ ВОЗЛОЖИЛИ МАТЕРИНСКИЕ РОЛИ
|155
- Астролог: ретроградный Меркурий создает напряжение
|133
- Сегодня день трансформации человека
|118
- Сергей Бабурин: Россия солидарна с Палестиной
|82
- В Москве обсуждают ситуацию в Палестине
|74
- Без Цензуры: Иранская игра в Нагорном Карабахе
|0