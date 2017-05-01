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Без Цензуры: Иранская игра в Нагорном Карабахе

Без Цензуры: Иранская игра в Нагорном Карабахе

Политика
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Сегодня, 01:32
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Иран все активнее проявляет свои геополитические интересы на Ближнем Востоке и Кавказе. Одна из последних инициатив Тегерана касается урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом говорят ведущий программы "Без Цензуры", ректор Европейского института JUSTO  Дмитрий Соин и эксперт, глава талышской диаспоры России Исмаил Шабанов. По общему мнению, появление Ирана на поле Нагорно-Карабахского конфликта серьезно поменяет геополитический расклад на Кавказе:
 

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