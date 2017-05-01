Без Цензуры: Иранская игра в Нагорном Карабахе Политика // Сегодня, 01:32 // 0

Иран все активнее проявляет свои геополитические интересы на Ближнем Востоке и Кавказе. Одна из последних инициатив Тегерана касается урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом говорят ведущий программы "Без Цензуры", ректор Европейского института JUSTO Дмитрий Соин и эксперт, глава талышской диаспоры России Исмаил Шабанов. По общему мнению, появление Ирана на поле Нагорно-Карабахского конфликта серьезно поменяет геополитический расклад на Кавказе:



