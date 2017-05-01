Сергей Бабурин: Россия солидарна с Палестиной
Политика
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Сегодня, 12:05
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Он так же отметил, что ближневосточная политика Израиля и США может привести к масштабной войне.
По мнению российского общественного деятеля, политикам РФ пора избавиться от иллюзий по поводу Трампа, которого некоторое время представляли Дедом Морозом с мешком подарков.
На этом фоне следует проводить более жесткую и решительную внешнюю политику, подчеркнул Сергей Бабурин.
05 Мая 2017 / Пятница / 12 46
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