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Сергей Бабурин: Россия солидарна с Палестиной

Сергей Бабурин: Россия солидарна с Палестиной

Политика
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Сегодня, 12:05
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На состоявшемся сегодня в РИА НОВОСТИ круглом столе: "Ситуация в Палестине: область СМИ", выступил российский ученый, глава Международной Славянской Академии Сергей Бабурин, который отметил, что Россия поддерживает борьбу палестинцев за восстановление собственной государственности.
Он так же отметил, что ближневосточная политика Израиля и США может привести к масштабной войне.

По мнению российского общественного деятеля, политикам РФ пора избавиться от иллюзий по поводу Трампа, которого некоторое время представляли Дедом Морозом с мешком подарков.

На этом фоне следует проводить более жесткую и решительную внешнюю политику, подчеркнул Сергей Бабурин.

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