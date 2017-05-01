Сергей Бабурин: Россия солидарна с Палестиной Политика // Сегодня, 12:05 // 0

На состоявшемся сегодня в РИА НОВОСТИ круглом столе: "Ситуация в Палестине: область СМИ", выступил российский ученый, глава Международной Славянской Академии Сергей Бабурин, который отметил, что Россия поддерживает борьбу палестинцев за восстановление собственной государственности.Он так же отметил, что ближневосточная политика Израиля и США может привести к масштабной войне.По мнению российского общественного деятеля, политикам РФ пора избавиться от иллюзий по поводу Трампа, которого некоторое время представляли Дедом Морозом с мешком подарков.На этом фоне следует проводить более жесткую и решительную внешнюю политику, подчеркнул Сергей Бабурин.