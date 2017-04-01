В Москве вручены сертификаты кандидатов в депутаты и политтехнологов
Политика
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Вчера, 18:45
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"Первыми выпускниками стали: известный женский коуч, специалист в сфере межличностных отношений Денис Байгужин и его группа поддержки. У господина Байгужина амбициозные политические планы и он собирается баллотироваться кандидатом в депутаты муниципального совета уже этим летом. Поэтому он прошел курс индивидуальной подготовки, без которой бороться на выборах очень сложно.
Так же подготовку прошла его команда по авторскому курсу "Политтехнолог". Мы подготовили девушек для старта и ведения избирательной кампании. Теперь они знают основные , прикладные элементы выборного процесса.
Отмечу, что курс разрабатывался лично мною и ветераном отечественной политики, экс-депутатом Госдумы многих созывов, доктором юридических наук, профессором Сергеем Николаевичем Бабуриным. То есть все предлагаемое нами - современно, адаптивно и практически эффективно", подчеркнул ректор Европейского института JUSTO, кандидат социологических наук Дмитрий Соин.
Со своей стороны Денис Байгужин, отметил высокий уровень ведения курсов и выразил глубокую благодарность за подготовку и его, как кандидата в депутаты и всей команды, которая теперь может справиться практически с любой выборной задачей.
ИА "ТИРАС" предлагает вниманию вручение сертификатов в общественной приемной Дениса Байгужина:
22 Апреля 2017 / Суббота / 03 54
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