Европейским институтом JUSTO проводится набор на обучение по направлению специальностей в предвыборной кампании
Политика
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Сегодня, 13:12
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Европейским институтом JUSTO проводится набор на обучение по направлению специальностей в предвыборной кампании:
Заместитель предвыборного штаба кандидата/
Специалисты в области социологии/
Специалисты креативного отдела направление райтера
Специалисты креативного отдела направление сетевик
Специалисты креативного отдела направление дизайнер
Специалисты отдела координации
Специалисты по логистике
Специалист по организационным вопросам
Специалист по работе с агитаторами
Специалист по связям с общественностью.
Состав квалифицированных тренеров коучей, профессорский состав по направлению социологии и политологии. Огромный и успешный опыт работы с кандидатами ведущих партий страны. Нашей командой было выиграно более 35 избирательных компаний. Разработано и внедрено множество авторских технологий. По окончанию обучения, специалист получит сертификат института с подписью и печатью ректора вуза, а так же возможность реализовать себя предстоящих предвыборных мероприятиях.
Дата записи: с 18.04.2017 по 25.04.2017
Дата проведения: 28.04.2017
Кол-во дней: от 3 до 5 в зависимости от направления.
Контактный телефон: +7 (925) 768-91-89
Почта: ejusto2017@mail.ru
17 Апреля 2017 / Понедельник / 19 22
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