Европейским институтом JUSTO проводится набор на обучение по направлению специальностей в предвыборной кампании Политика // Сегодня, 13:12 // 0

Внимание для будущих кандидатов в депутаты и сотрудников избирательного штаба!

Европейским институтом JUSTO проводится набор на обучение по направлению специальностей в предвыборной кампании:

Заместитель предвыборного штаба кандидата/

Специалисты в области социологии/

Специалисты креативного отдела направление райтера

Специалисты креативного отдела направление сетевик

Специалисты креативного отдела направление дизайнер

Специалисты отдела координации

Специалисты по логистике

Специалист по организационным вопросам

Специалист по работе с агитаторами

Специалист по связям с общественностью.

Состав квалифицированных тренеров коучей, профессорский состав по направлению социологии и политологии. Огромный и успешный опыт работы с кандидатами ведущих партий страны. Нашей командой было выиграно более 35 избирательных компаний. Разработано и внедрено множество авторских технологий. По окончанию обучения, специалист получит сертификат института с подписью и печатью ректора вуза, а так же возможность реализовать себя предстоящих предвыборных мероприятиях.

Дата записи: с 18.04.2017 по 25.04.2017

Дата проведения: 28.04.2017

Кол-во дней: от 3 до 5 в зависимости от направления.

Контактный телефон: +7 (925) 768-91-89

Почта: ejusto2017@mail.ru