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Европейским институтом JUSTO проводится набор на обучение по направлению специальностей в предвыборной кампании

Политика
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Сегодня, 13:12
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Внимание для будущих кандидатов в депутаты и сотрудников избирательного штаба! 
Европейским институтом JUSTO проводится набор на обучение по направлению специальностей в предвыборной кампании: 
Заместитель предвыборного штаба кандидата/ 
Специалисты в области социологии/ 
Специалисты креативного отдела направление райтера 
Специалисты креативного отдела направление сетевик 
Специалисты креативного отдела направление дизайнер 
Специалисты отдела координации 
Специалисты по логистике 
Специалист по организационным вопросам 
Специалист по работе с агитаторами 
Специалист по связям с общественностью. 
Состав квалифицированных тренеров коучей, профессорский состав по направлению социологии и политологии. Огромный и успешный опыт работы с кандидатами ведущих партий страны. Нашей командой было выиграно более 35 избирательных компаний. Разработано и внедрено множество авторских технологий. По окончанию обучения, специалист получит сертификат института с подписью и печатью ректора вуза, а так же возможность реализовать себя предстоящих предвыборных мероприятиях. 
Дата записи: с 18.04.2017 по 25.04.2017 
Дата проведения: 28.04.2017 
Кол-во дней: от 3 до 5 в зависимости от направления. 
Контактный телефон: +7 (925) 768-91-89
Почта: ejusto2017@mail.ru

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