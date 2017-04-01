Денис Байгужин: новое лицо в российской политике Политика // Вчера, 23:27 // 31

В российской политике появляются новые лица. Это люди о политической карьере, которых еще недавно никто не мог и подумать. ИА "ТИРАС", предлагает беседу политтехнолога, ректора Европейского института JUSTO Дмитрия Соина с женским коучем №1, специалистом по удачному замужеству Денисом Байгужиным.

Поводом к интервью послужило обучение Дениса Байгужина и его команды по программе курса политтехнологов и молодых депутатов, который разработан на площадке Европейского института JUSTO. Авторами курса являются доктор юридических наук, профессор, известный российский политик Сергей Бабурин, доктор психологических наук, профессор Владимир Стрелков, кандидат социологических наук, политтехнолог Дмитрий Соин. По мнению экспертов, на сегодня это самый адаптивный, современный и прикладной курс политтехнологов и кандидатов в депутаты.





