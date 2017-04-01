/

iа.tirаs.ru@gmаil.соm // адрес редакции
Денис Байгужин: новое лицо в российской политике

Денис Байгужин: новое лицо в российской политике

Политика
//
Вчера, 23:27
//
31
В российской политике появляются новые лица. Это люди о политической карьере, которых еще недавно никто не мог и подумать. ИА "ТИРАС", предлагает беседу политтехнолога, ректора Европейского института JUSTO Дмитрия Соина с женским коучем №1, специалистом по удачному замужеству Денисом Байгужиным. 
 
Поводом к интервью послужило обучение Дениса Байгужина и его команды по программе курса политтехнологов и молодых депутатов, который разработан на площадке Европейского института JUSTO. Авторами курса являются доктор юридических наук, профессор, известный российский политик Сергей Бабурин, доктор психологических наук, профессор Владимир Стрелков, кандидат социологических наук, политтехнолог Дмитрий Соин. По мнению экспертов, на сегодня это самый адаптивный, современный и прикладной курс политтехнологов и кандидатов в депутаты.


 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Курсы политтехнологов стартовали в Европейском институте JUSTO
Курсы политтехнологов стартовали в Европейском институте JUSTO
Европейский институт JUSTO и Академия малого бизнеса подписали договор
Европейский институт JUSTO и Академия малого бизнеса подписали договор

Дмитрий Соин стал ректором Европейского института JUSTO
Дмитрий Соин стал ректором Европейского института JUSTO
comments powered by HyperComments
17 Апреля 2017 / Понедельник / 04 01
«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ



Подписка на рассылку

Раздел в разработке


×
© ИА «Тирас», 2005-2014 / Версия сайта β 0.5
Кишинев - Тирасполь - Киев - Москва - Транзит
Перепечатка материалов обязательна со ссылкой на tiras.ru