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Курсы политтехнологов стартовали в Европейском институте JUSTO

Курсы политтехнологов стартовали в Европейском институте JUSTO

Политика
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Сегодня, 19:44
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По информации ИА "ТИРАС", в Москве стартовали курсы политтехнологов на площадке Европейского института JUSTO. Это связано с востребованностью в России такого направления специалистов в контексте приближающейся кампании по избранию депутатов муниципальных советов, заксобраний и ряда губернаторов. К тому же именно политтехнологов практически нигде не готовят. Политологи и социологи все же отличаются от специалистов по выборам набором знаний и практик. Поэтому данный пробел следует активно восполнить. 

По мнению ректора института, кандидата социологических наук Дмитрия Соина: "Престижная работа в законодательных органах власти, в политических партиях, общественных организациях и избирательных штабах теперь станет реальностью. По окончании предлагаемого курса слушатели получат сертификат "Политтехнолога" на бланке, с печатью лицензированного и аккредитованного Высшего образовательного учреждения - Европейского института JUSTO. Это важно для работодателя, который понимает, что перед ним сертифицированный специалист".

Как заявлено организаторами обучения: "Программа курса разработана при участии доктора юридических наук, профессора, Заслуженного деятеля науки РФ, депутата Государственной Думы I, II и IV созывов, вице-спикера Госдумы II и IV созывов Сергея Николаевича Бабурина и ректора Европейского института JUSTO, кандидата социологических наук, депутата Верховного Совета ПМР VI созыва, профессионального политтехнолога Дмитрия Юрьевича Соина

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Практикум включает следующие блоки: 

- Менеджмент и маркетинг в партиях, общественных организациях и избирательных штабах; 
- GR и PR в условиях жесткой политической конкуренции; 
- Проведение выборных кампаний: все этапы; 
- Работа помощника депутата, сотрудника аппарата партии или общественного движения".

"По окончанию курсов его участники получают Сертификат "Политтехнолог" и возможность подключения к консалтинговой политтехнологической службе Европейского института JUSTO, что значительно повышает шансы на последующее трудоустройство", подчеркивает профессор психологии Владимир Стрелков.

Продолжительность курса - 48 часов или 8 дней (занятия в выходные дни: суббота и воскресенье) с 12:00 до 18:00. Начало ближайшего практикума 23 апреля 2017 года.

 

почта: ejusto2017@mail.ru

контактный телефон: +7 (495)178-07-31

 

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