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Иван Бургуджи: Кишинев готовит ликвидацию Гагаузии

Иван Бургуджи: Кишинев готовит ликвидацию Гагаузии

Политика
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01:16, 9 апреля 2017
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 По мнению гагаузского правозащитника и общественного деятеля Ивана Бургуджи власти Молдовы дезинформируют гагаузов о сути избирательной реформы и готовятся к ликвидации гагаузской автономии. По этому поводу им направлен в редакцию ИА "ТИРАС" следующий комментарий:    


Нынче в Гагаузии усиленно раздувается информация и раздаются голоса и мифы о  том, что переход в Молдове выборов  депутатов   Парламента на одномандатную систему,- является победой гагаузов. 
      Не знаю почему,  кто и с какой целью распространяет эту явную ложь, но сразу скажу, что это не победа нашего многострадального малочисленного народа, а прямой изощренный иезуитский обман и надувательство нашего народа.  
 

 

        Предложенный вариант  одномандатной системы выборов депутатов в Парламент Республики Молдова  для Гагаузии априори не приемлем. Он однозначно и  объективно не обеспечивает  политическое представительство Гагаузии в Парламенте Молдовы, поскольку из него исключена составная часть наших  требований для политического представительства Гагаузии, а именно: право вето депутатов, избранных из Гагаузии, по вопросам, касающихся интересов Гагаузии.


       Без этого права, большинство молдавских депутатов  в парламенте страны, своей массой задавит наших депутатов и от гагаузской автономии останутся одни рожки да ножки и одно надругательство над нашим народом. Уже сейчас от нас  скоро останется одно название автономия, без всяких прав и полномочий.

        Как ни крути, но, на поверку выходит, что нынешние власти Молдовы, хотят всем доказать, что принятый в 1994 году закон «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» был кошмарной ошибкой. Пар выпущен. Гагаузов разделили: кого-то купили, кого – то запугали, кто-то уехал,- поэтому можно спокойно ликвидировать автономию.

 

      Именно, поэтому, официальный Кишинев  всемерно и всеми способами препятствует   реализации норм закона об особом правовом статусе Гагаузии.  В результате чего, через 23  года, после  того, как мы, посредством заключенного политического Договора с руководством Молдовы, согласились на ликвидацию  функционирующей независимой Гагаузской Республики, с тем, чтобы самоопределиться в составе Республики Молдова, в качестве политической автономии, куда вошли посредством проведения плебисцита нашего народа, фактически имеем автономию без самой Автономии.  


       Именно поэтому, все гагаузское общество  однозначно должно  отклонить, осудить и не  поддерживать указанную инициативу по переходу  выборов на одномандатную систему, если не будет заранее предоставлено право Гагаузии, иметь свою квоту политического представительства в Парламенте страны с правом вето по вопросам, касающихся интересов Гагаузии.


        Без этого указанная инициатива должна быть однозначно бойкотирована и отклонена  всем  гагаузским народом и гражданским обществом, а лица, поддерживающие и продвигающие  её в Гагаузии, кто бы они ни были, подлежат заклеймению, как противники государственности нашего народа.

В таком виде. Только слуги сатаны и иудушки могут именовать данную инициативу в подобном виде шансом для гагаузского народа.

 

Иван Бургуджи,

Советник Главы (Башкана) Гагаузии

по правовым вопросам и вопросам сохранения

и укрепления статуса Гагаузии.

07 апреля 2017  года.

 

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