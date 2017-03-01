Дмитрий Соин: дискриминация лысых на ток-шоу очевидна Политика // Сегодня, 09:29 // 0

Но уже этого ролика вполне достаточно для того, чтобы составить представление о том, как нас веселят с экранов телевидения", подчеркнул в своем

комментарии Дмитрий Соин.

По мнению специалиста в области информационных и политических технологий, кандидата социологических наук Дмитрия Соина, дискриминация лысых на популярных ток-шоу очевидна."Их чаще унижают и даже бьют в эфире. Изначально предполагается, что над лысым легче посмеяться и его не так жалко когда, кто то применит к нему силу или оскорбит. О психологических и технологических аспектах этого явления я говорю в специально записанном для широкой аудитории ролике.Часть материалов по психологии политических ток-шоу мною используется для подготовки специалистов на курсах политтехнологов в Москве на базе Европейского института JUSTO. Важно понимать все механизмы создания такого продукта. Иначе сложно появляться на экране или готовить к этому политиков.