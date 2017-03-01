/

iа.tirаs.ru@gmаil.соm // адрес редакции
Дмитрий Соин: дискриминация лысых на ток-шоу очевидна

Дмитрий Соин: дискриминация лысых на ток-шоу очевидна

Политика
//
Сегодня, 09:29
//
0
По мнению специалиста в области информационных и политических технологий, кандидата социологических наук Дмитрия Соина, дискриминация лысых на популярных ток-шоу очевидна.

"Их чаще унижают и даже бьют в эфире. Изначально предполагается, что над лысым легче посмеяться и его не так жалко когда, кто то применит к нему силу или оскорбит. О психологических и технологических аспектах этого явления я говорю в специально записанном для широкой аудитории ролике.

Часть материалов по психологии политических ток-шоу мною используется для подготовки специалистов на курсах политтехнологов в Москве на базе Европейского института JUSTO. Важно понимать все механизмы создания такого продукта. Иначе сложно появляться на экране или готовить к этому политиков. 

Но уже этого ролика вполне достаточно для того, чтобы составить представление о том, как нас веселят с экранов телевидения", подчеркнул в своем
комментарии Дмитрий Соин. 
 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий Соин: политтехнологии против политологии
Дмитрий Соин: политтехнологии против политологии
Дмитрий Соин: путь политика - постоянное самосовершенствование. Видео
Дмитрий Соин: путь политика - постоянное самосовершенствование. Видео
Дмитрий Соин: о технологиях политических и информационных побед
Дмитрий Соин: о технологиях политических и информационных побед
comments powered by HyperComments
28 Марта 2017 / Вторник / 13 50
«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ



Подписка на рассылку

Раздел в разработке


×
© ИА «Тирас», 2005-2014 / Версия сайта β 0.5
Кишинев - Тирасполь - Киев - Москва - Транзит
Перепечатка материалов обязательна со ссылкой на tiras.ru