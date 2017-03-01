Армия Навального - дети
Политика
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Сегодня, 11:24
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Уличная армия Навального - это дети, такую точку зрения высказала общественный деятель и блогер Ольга Косец. По этому она разместила следующий комментарий:
Армия Навального - это дети, о воспитании которых мы особенно не заботились. Я и многие мои ровесники были заняты зарабатыванием хлеба насущного, а от своих детей откупались пряниками. Я так и не смогла внятно объяснить своему сыну, почему не стоило вчера выходить "гулять".
Те, кому вчера очень хотелось в автозак под аплодисменты окружающих, своего добились. Теперь среди порастающего поколения - они герои. Навальный - единственный лидер оппозиции, все остальные померкли. Дозапрещались. Совершенно недоброе, мерзкое, снежное, хмурое утро.
27 Марта 2017 / Понедельник / 13 49
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