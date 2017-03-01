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Дмитрий Соин: Политтехногоии России не уступают западным аналогам

Дмитрий Соин: Политтехногоии России не уступают западным аналогам

Политика
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Сегодня, 13:36
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На текущий момент политические и информационные технологии России достигли уровня западных аналогов, а по некоторым показателям даже превзошли, считает ректор Европейского института JUSTO, политический аналитик Дмитрий Соин. По его мнению: "В начале 90-х годов современные медийные и политические знания в Россию пришли с Запада: из Европы и США. Это вполне логично т.к. в СССР и социология и политология считались буржуазными науками, что тормозило развитие этих дисциплин.
 
Практически все известные российские политтехнологи и медийщики обучались или стажировались "за бугром". Однако непростые отношения с Западом заставляли наши сторону активнее развивать собственные возможности. Высокую динамику эти процессы приобрели в период "цветных революций", а кульминация наступила в "посткрымский период", когда России была объявлена уже открытая "холодная война". Она заставила отмобилизовать все ресурсы и возможности для противостояния психологической агрессии западных идеологических центров.
 
Сегодня Россия в состоянии вести эффективные информационные и политические войны. Это отмечают и в Вашингтоне и в Страсбурге, и в Брюсселе. На этом фоне наш институт открыл в Москве курсы политтехнологов, где собраны самые эффективные методики проведения политических и избирательных кампаний. Так же имеем уникальные наработки в области психологии влияния, GR, PR и развития СМИ. Сейчас мы набираем слушателей, которые по окончании курса получат сертификаты качества и возможность реализовать себя в политических партиях, избирательных штабах и в качестве консультантов депутатов различных уровней. 
 
Я придерживаюсь той точки зрения, что в условиях нарастающего глобального информационно-психологического противостояния стран, блоков и цивилизаций каждый специалист на своем уровне должен внести вклад в развитие современных политических технологий в Российской Федерации". 
 

Контакты института:
Email: ejusto2017@mail.ru
Телефон: +7(495)178-09-63

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