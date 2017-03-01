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Алексей Литвиненко: Украине необходимо социальное обновление

Алексей Литвиненко: Украине необходимо социальное обновление

Политика
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Сегодня, 15:00
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Украине необходимо обновить и перезагрузить социальные отношения. В противном случае крах государства неизбежен, считает известный политик Одесчины, подвижник и эксперт-аграрий Алексей Литвиненко. В контексте этого им был дан следующий комментарий:

 "В воздухе "пахнет" очередными внеочередными выборами во власть... Что бы народ еще раз убедился в технологии политических игроков обещалкиных, предлагаю проследить реакцию этих партий на мое предложение всенародно, на информационном уровне, с участием политологов, ученных экономистов и прочей братии советчиков мою концепцию организации построения новых общественных отношений на основе объективных законов организации общества, как единой системы жизни и деятельности населения. И моделей практической реализации участия населения в решении проблем каждого и всех участников, то есть всего общества.... Вот и покажет каждая политическая партия реальное отношение к проблемам своего государства и своего народа. Уверен, абсолютное большинство этих организаций проигнорируют это предложение, потому как на деле им все одно до судеб своих потенциальных избирателей и своего государства... Более того, они постараются всеми силами не допустить такого всенародного обсуждения, потому как придется снимать маску со своего реального обличья... А Вы, народ, делайте выводы, за кого голосовать в очередной раз... а кандидатам на их предвыборных обещалках, задайте всего один вопрос... а КАК ты, мил человек будешь реализовывать свои обещалки на деле.. и все станет понятно".

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