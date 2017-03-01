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Гагауз Халкы возобновило работу в Комрате

Гагауз Халкы возобновило работу в Комрате

Политика
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Вчера, 21:01
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Народно-освободительное движение Гагауз Халкы возобновило свою деятельность. Сегодня в Комрате открылся офис организации. В его презентации приняли участие ветераны гагаузской государственности: С. Топал, М. Кендигилян, И Бургуджи, В. Гагауз, В. Кендигилян, И. Кройтор и молодежный актив.
 
Активизация Гагауз Халкы происходит на фоне попыток ликвидировать гагаузов, как этнос. Уже на официальном уровне прозвучало, что это некая социо-культурная группа. Так же гагаузских патриотов возмущает передача американцам их главного достояния - земли для разработки сланцевого газа. 
 
По мнению правозащитника Ивана Бургуджи: "В сложившейся ситуации ветераны народно-освободительного движения не могут оставаться сторонними наблюдателями и должны сказать свое веское слово в защиту национальных интересов Гагауз Ери. Поэтому мы открыли офис, как площадку для общения патриотов и заявляем о  том, что сломать гагаузский народ будет трудно и по сути невозможно. Мы отстоим и приумножим свои завоевания. А молдо-румынский империализм у нас не пройдет!".

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