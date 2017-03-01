Александр Чумаков: в притязаниях на Молдову румыны охренели Политика // Сегодня, 01:17 // 0

Празднование Румынией 27 марта - даты поглощения в 1918 году Бессарабии вызвало возмущение известного российского правоведа и адвоката Александра Чумакова. "С точки зрения международного права румыны просто охренели", полагает он. Такого беспредела мы не видели со времен аншлюса Третьим Рейхом Австрии. Если румыны думают, что Россия спокойно будет наблюдать за тем как Бухарест смачно обгладывает молдавский пирог с абрикосовой мякотью - то они глубоко ошибаются. Как юрист и адвокат скажу - международное право и конвенции на стороне обездоленных молдован и братских нам приднестровцев. Поэтому Россия вмешается в региональную интригу. Молдоване спите спокойно! Приднестровцы - держитесь, мы с вами".