Политтехнологии стали доступнее Политика // Вчера, 21:46 // 71

Политтехнологии, которые еще недавно считались чем то элитным и даже закрытым, теперь стали доступны ориентированным на политическую карьеру людям. Такое заявление сделал ректор Европейского института JUSTO, кандидат социологических наук, экс-депутат Верховного Совета Приднестровья, профессиональный политтехнолог Дмитрий Соин.

"В связи с потребностью политического рынка в профессионалах способных вести качественные избирательные кампании мы открыли курсы для стремящихся в эту сферу амбициозных молодых людей. Отмечу, что факультеты и кафедры политологии классических университетов, как правило готовят специалистов широкого профиля, которые в период учебы не погружаются в выборную тематику и даже не проходят соответствующую стажировку. В итоге человек с дипломом политолога или социолога не имеет четкого представления о проведении электоральных кампаний.

Мы приняли решение восполнить этот пробел и открыли каскадную, многоуровневую подготовку специалистов нацеленных на решение именно выборных задач. В формате краткосрочных курсов мы даем прикладные знания по стратегии и тактике выборов, структуре избирательных штабов, акцентируем внимание на взаимодействии их подразделений. Основной упор нами делается на практической стороне вопроса и поэтому наши выпускники - это готовые специалисты способные взять на себя ответственность за проведение выборной кампании, как отдельного кандидата, так и целого блока претендентов на депутатский мандат.

Важная деталь: и лично я и другие преподаватели на этих мастер-классах - это люди с богатейшим опытом электоральных битв. Поэтому все, что преподается в наших аудиториях - основано на прикладном личном политическом опыте", подчеркнул Дмитрий Соин.