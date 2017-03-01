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Кукиш Трампа проамериканским мечтателям в России

Кукиш Трампа проамериканским мечтателям в России

Политика
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Вчера, 14:24
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Про-Трамповская информационная истерия отдельных СМИ и аналитиков в России столкнулась с тревожными реалиями, в которых президент США занимает жесткую антироссийскую политику. Об этом говорят ректор Европейского института JUSTO, кандидат социологических наук  Дмитрий Соин и военный аналитик Анатолий Матвийчук. В фокусе внимания геополитические и военно-стратегические трансформации Дональда Трампа. Общий вывод аналитиков - России надо готовится к дальнейшему обострению международной обстановки. Атака США на традиционных союзников Москвы практически неизбежна, а требования Вашингтона непосредственно к РФ невыполнимы, так как угрожают национальной безопасности страны. Смотрим видео:

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