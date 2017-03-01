Кукиш Трампа проамериканским мечтателям в России Политика // Вчера, 14:24 // 85

Про-Трамповская информационная истерия отдельных СМИ и аналитиков в России столкнулась с тревожными реалиями, в которых президент США занимает жесткую антироссийскую политику. Об этом говорят ректор Европейского института JUSTO, кандидат социологических наук Дмитрий Соин и военный аналитик Анатолий Матвийчук. В фокусе внимания геополитические и военно-стратегические трансформации Дональда Трампа. Общий вывод аналитиков - России надо готовится к дальнейшему обострению международной обстановки. Атака США на традиционных союзников Москвы практически неизбежна, а требования Вашингтона непосредственно к РФ невыполнимы, так как угрожают национальной безопасности страны. Смотрим видео: