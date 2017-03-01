Депутат Госдумы направила предложения в Минобразования по решению проблемы с записью детей в первые классы школ
Возникший вокруг вопроса записи в школы ажиотаж не в последнюю очередь связан с несовершенством механизма записи детей в школы и провоцирует коррупцию.
В основном запись происходит при личной подаче родителями заявлений в школы. Многие муниципалитеты ввели электронную запись при последующей подаче оригиналов документов в школы. Но и такие муниципальные электронные системы иногда дают сбои, и люди не доверяют им, предпочитают подавать документы лично, что также приводит к очередям.
Кроме того, достоянием общественности стали случаи применения различных фиктивных схем для записи в школы. Например, когда массово оформляют фиктивную регистрацию, чтобы записать ребенка в престижную школу, при этом страдают дети, постоянно проживающие на данной территории. В итоге дети, имеющие постоянную прописку не попадают в школу по месту жительства. Это в основном касается наших крупных городов.
В этом случае целесообразно рассмотреть преимущественное право зачисления ребёнка с постоянной регистрацией.
Цивилизованным выходом из сложившейся ситуации может стать введение единой федеральной электронной очереди записи детей в школы по аналогии с записью в детские сады. Когда такой механизм был внедрен для детских садов, многие проблемы, в том числе связанные с коррупционными схемами и многочасовыми очередями, удалось решить. Кроме того, именно такой механизм сегодня родителям понятен.
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