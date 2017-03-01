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Депутат Госдумы направила предложения в Минобразования по решению проблемы с записью детей в первые классы школ

Депутат Госдумы направила предложения в Минобразования по решению проблемы с записью детей в первые классы школ

Политика
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Сегодня, 22:21
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Как сообщает ИА"ТИРАС", депутат Государственной Думы от "Единой России" Алена Аршинова направила предложения в Минобразования по решению проблемы с записью детей в первые классы школ. По ее словам, во многих регионах родители, чтобы записать ребенка в школу вынуждены часами стоять в очередях на улице в сильный мороз, с ночи вставать в очередь и проводить переклички каждые два часа. Люди раздражены и поэтому иногда возникают конфликты, доходящие до драк.

Возникший вокруг вопроса записи в школы ажиотаж не в последнюю очередь связан с несовершенством механизма записи детей в школы и провоцирует коррупцию.

В основном запись происходит при личной подаче родителями заявлений в школы. Многие муниципалитеты ввели электронную запись при последующей подаче оригиналов документов в школы. Но и такие муниципальные электронные системы иногда дают сбои, и люди не доверяют им, предпочитают подавать документы лично, что также приводит к очередям.

Кроме того, достоянием общественности стали случаи применения различных фиктивных схем для записи в школы. Например, когда массово оформляют фиктивную регистрацию, чтобы записать ребенка в престижную школу, при этом страдают дети, постоянно проживающие на данной территории. В итоге дети, имеющие постоянную прописку не попадают в школу по месту жительства. Это в основном касается наших крупных городов.

В этом случае целесообразно рассмотреть преимущественное право зачисления ребёнка с постоянной регистрацией.

Цивилизованным выходом из сложившейся ситуации может стать введение единой федеральной электронной очереди записи детей в школы по аналогии с записью в детские сады. Когда такой механизм был внедрен для детских садов, многие проблемы, в том числе связанные с коррупционными схемами и многочасовыми очередями, удалось решить. Кроме того, именно такой механизм сегодня родителям понятен.

 

 

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