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Дмитрий Соин: путь политика - постоянное самосовершенствование. Видео

Дмитрий Соин: путь политика - постоянное самосовершенствование. Видео

Политика
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Сегодня, 20:34
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По мнению ректора Европейского института JUSTO, кандидата социологических наук, политического аналитика Дмитрия Соина: "Политика - это выбор и путь. Причем осознанный и целенаправленный. Это требует максимальной мобилизации и постоянного повышения мастерства. На политическом рынке серьезная конкуренция и только сильные политтехнологи постоянно востребованы. Поэтому мы открыли в стенах Европейского института JUSTO курсы углубленной подготовки специалистов в сфере выборной проблематики. По окончании обучения наши политтехнологи смогут работать в политических партиях. СМИ, избирательных штабах. Это престижная самореализация, но как я уже отметил она требует усилий. И главное самосовершенствования, как профессионального, так и психологического". 
 
 

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