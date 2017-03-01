Дмитрий Соин: Русофобия в США только нарастает Политика // Сегодня, 15:14 // 0

Последние назначения в дипломатическом корпусе США и решения конгрессменов наглядно демонстрируют растущую русофобию в этой стране. По мнению ректора Европейского института JUSTO, кандидата социологических наук, политического аналитика Дмитрия Соина: "Сегодня мы являемся свидетелями завершающего этапа формирования новой, уже Трамповской антироссийской конфигурации в США. За короткое время были сделаны назначения в силовом и дипломатическом блоке которые однозначно не в пользу России. Отдельные условно пророссийские деятели в администрации Трампа зачищены и им на смену приходят ястребы. В этой ситуации особое значение имело определение фигуры посла США в России. И когда выбор пал на Джона Хантсмана, который возглавляет Атлантический Совет и является последовательным русофобом все окончательно стало на свои места. Оттепель отношений между Вашингтоном и Москвой иссякла так и не начавшись. На этом фоне уже не выглядит слишком удивительным решение о разрыве военных связей США с Россией принятое Палатой представителей. Теперь Пентагону официально запрещено сотрудничество с Рособоронэкспортом, вплоть до момента, когда "РФ прекратит поддерживать ЛДНР и отдаст Крым Украине". С учетом того, что это никогда не произойдет можно спрогнозировать дальнейшее ухудшение российско-американских отношений".