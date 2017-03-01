/

iа.tirаs.ru@gmаil.соm // адрес редакции
Новый способ лечения депрессии удивляет результативностью

Новый способ лечения депрессии удивляет результативностью

Политика
//
Вчера, 17:47
//
114
"Новый способ лечения депрессии позволяет избежать медикаментозного воздействия чреватого побочными эффектами, в том числе зависимостью от лекарств", - заявил ректор Европейского института JUSTO, кандидат социологических наук Дмитрий Соин. "Отработанная и проверенная нами технология основана на стимулирующих тонус и энергию упражнениях. Так же большое внимание мы уделяем детоксикации и очищению организма. Ведь шлаки, токсины и паразиты выделяют такое количество ядовитых веществ, что психика человека не в состоянии справится с их разрушительным воздействием. Нами были проведены успешные практикумы в ходе, которых удалось вывести из депрессивных состояний людей ранее месяцами пребывавших в этой патологии. Наша формула: очищение организма помноженное на тонизирующие упражнения. И никакой химии!".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Молодой Гвардии разобрались с имиджем
В Молодой Гвардии разобрались с имиджем
Дмитрий Соин: омоложение как жизненное кредо
Дмитрий Соин: омоложение как жизненное кредо

Дмитрий Соин стал ректором Европейского института JUSTO
Дмитрий Соин стал ректором Европейского института JUSTO
comments powered by HyperComments
08 Марта 2017 / Среда / 09 00
«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ



Подписка на рассылку

Раздел в разработке


×
© ИА «Тирас», 2005-2014 / Версия сайта β 0.5
Кишинев - Тирасполь - Киев - Москва - Транзит
Перепечатка материалов обязательна со ссылкой на tiras.ru