Новый способ лечения депрессии удивляет результативностью Политика // Вчера, 17:47 // 114

"Новый способ лечения депрессии позволяет избежать медикаментозного воздействия чреватого побочными эффектами, в том числе зависимостью от лекарств", - заявил ректор Европейского института JUSTO, кандидат социологических наук Дмитрий Соин. "Отработанная и проверенная нами технология основана на стимулирующих тонус и энергию упражнениях. Так же большое внимание мы уделяем детоксикации и очищению организма. Ведь шлаки, токсины и паразиты выделяют такое количество ядовитых веществ, что психика человека не в состоянии справится с их разрушительным воздействием. Нами были проведены успешные практикумы в ходе, которых удалось вывести из депрессивных состояний людей ранее месяцами пребывавших в этой патологии. Наша формула: очищение организма помноженное на тонизирующие упражнения. И никакой химии!".