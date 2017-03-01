В Молодой Гвардии разобрались с имиджем Политика // Сегодня, 14:40 // 0

В Молодой Гвардии Единой России состоялся практикум по постановке политических целей и формированию эффективного имиджа. Инициатором мероприятия выступил Федеральный избирательный молодежный штаб. В качестве лектора был приглашен политик со стажем, кандидат социологических наук, ректор Европейского института JUSTO Дмитрий Соин. В процессе общения был полностью исследован и раскрыт вопрос структурирования политического имиджа, его этапы и технологии. Дмитрий Соин включил в процесс лекции самих слушателей, которые через социальные сети раскрывали свои текущие социальные образы. Они тут же обсуждались и корректировались. То есть в общении присутствовали элементы мозгового штурма.

"Вопрос политического имиджмейкерства является одним из ключевых в ходе выборной кампании. Правильная подача кандидата в СМИ и на встречах с общественностью - залог его победы. Этому к сожалению практически не учат в институтах и поэтому мы восполняем это в ходе таких занятий, как только что состоялось на площадке Молодой Гвардии Единой России. Сегодня Европейский институт JUSTO является лидером в в сфере информационных и политических технологий. Сегодня мы развиваем сотрудничество с ведущими политическими силами страны, которые пользуются нашими разработками", подчеркнул Дмитрий Соин.