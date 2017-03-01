Дмитрий Соин: построение политического имиджа - это искусство Политика // Сегодня, 01:05 // 0

2 марта в Москве в здании ДК "Трехгорка" на площадке Молодой Гвардии Единой России по инициативе Федерального молодежного штаба состоится практикум посвященный формированию политического имиджа. Мероприятие проводится для молодых кандидатов в депутаты, которым предложено погрузиться в мир политических технологий. Перед молодежной аудиторией выступит известный политики и политтехнолог, ректор Европейского института JUSTO, кандидат социологических наук Дмитрий Соин. Опираясь на новейшее понимание имиджеологии и свой личный опыт он раскроет наиболее доступные и эффективные методы формирования имиджа. Сам Дмитрий Соин считает, что "Построение имиджа - есть искусство основанное на творчестве и прагматизме одновременно. Без эффективного политического имиджа невозможна победа на выборах".