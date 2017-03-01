/

iа.tirаs.ru@gmаil.соm // адрес редакции
Дмитрий Соин: построение политического имиджа - это искусство

Дмитрий Соин: построение политического имиджа - это искусство

Политика
//
Сегодня, 01:05
//
0
2 марта в Москве в здании ДК "Трехгорка" на площадке Молодой Гвардии Единой России по инициативе Федерального молодежного штаба состоится практикум посвященный формированию политического имиджа. Мероприятие проводится для молодых кандидатов в депутаты, которым предложено погрузиться в мир политических технологий. Перед молодежной аудиторией выступит известный политики и политтехнолог, ректор Европейского института  JUSTO, кандидат социологических наук Дмитрий Соин. Опираясь на новейшее понимание имиджеологии и свой личный опыт он раскроет наиболее доступные и эффективные методы формирования имиджа. Сам Дмитрий Соин считает, что "Построение имиджа - есть искусство основанное на творчестве и прагматизме одновременно. Без эффективного политического имиджа невозможна победа на выборах". 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Успешный проект: личный и корпоративный имидж
Успешный проект: личный и корпоративный имидж
Успешный проект: Личный и корпоративный имидж
Успешный проект: Личный и корпоративный имидж
Имидж – все, жажда ничто! Тренинг МШК в Одессе
Имидж – все, жажда ничто! Тренинг МШК в Одессе
comments powered by HyperComments
01 Марта 2017 / Среда / 02 04
«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ



Подписка на рассылку

Раздел в разработке


×
© ИА «Тирас», 2005-2014 / Версия сайта β 0.5
Кишинев - Тирасполь - Киев - Москва - Транзит
Перепечатка материалов обязательна со ссылкой на tiras.ru