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Дмитрий Соин: Как победить на выборах

Дмитрий Соин: Как победить на выборах

Политика
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Вчера, 17:59
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Известный политик, ученый-социолог и политтехнолог Дмитрий Соин поделился с молодежным активом наиболее эффективными приемами нацеленных на победный результат избирательных кампаний. Акцент был сделан на социологические, психологические и организационные вопросы. Мероприятие проходило в формате лекции с элементами диалога и дискуссии участников. Инициатором выступления стал Федеральный молодежный избирательный штаб, а само выступление проходило на площадке Молодой гвардии Единой России. Как отметил в своем комментарии автор курса: "Сегодня я получил эстетическое и профессиональное удовлетворение от выступления перед молодым поколением политиков России. Как в свое время Морфиус уверовал в избранность Нео, так и я поверил в них, потому что увидел огонь в глазах и мощную энергию в сердцах. Благодарен Федеральному Молодежному
Избирательному Штабу за приглашение к сотрудничеству!".


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