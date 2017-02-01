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Молодежный БРИКС призвал разработать новую стратегию альянса

Молодежный БРИКС призвал разработать новую стратегию альянса

Политика
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Вчера, 17:30
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В течении трех дней в МГУ им. Ломоносова проходил форум молодежного БРИКС с участием молодежных лидеров, экспертов и студентов. На его площадке журналисты увидели  ведущих молодых правоведов РФ Романа Устинова и Никиту Таранищенко. В своем комментарии по этому поводу лидер Всероссийского общественно-политического объединения "Партия Народа" Роман Устинов отметил следующее:
"В условиях современных вызовов проамериканского однополярного мира, развитие института БРИКС,  является важнейшим элементом стабильности на мировой политической арене. Страны участники соглашения активно взаимодействуют в самых разных плоскостях: геополитической, военно-стратегической, экономической и в сфере образования. Развитие единой системы образования в рамках сотрудничества стран участников БРИКС позволит создать модель отвечающую стандартам мирового уровня. В итоге, со временем мы займем лидирующие позиции в мировых рейтингах качества ВУЗов.  Последовательная политика проводимая странами участниками БРИКС позволяет с уверенностью говорить о большом будущем этого стратегического союза. Активная позиция молодёжной, студенческой среды в процессах реализации задач стоящих перед союзом БРИКС высоко оценивается руководством России и заслуживает максимальной поддержки государства. Отдельное спасибо модератору Юлии Мотякиной за прекрасно организованый Форум БРИКС в МГУ".

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