Молодежный БРИКС призвал разработать новую стратегию альянса Политика // Вчера, 17:30 // 83

В течении трех дней в МГУ им. Ломоносова проходил форум молодежного БРИКС с участием молодежных лидеров, экспертов и студентов. На его площадке журналисты увидели ведущих молодых правоведов РФ Романа Устинова и Никиту Таранищенко. В своем комментарии по этому поводу лидер Всероссийского общественно-политического объединения "Партия Народа" Роман Устинов отметил следующее:"В условиях современных вызовов проамериканского однополярного мира, развитие института БРИКС, является важнейшим элементом стабильности на мировой политической арене. Страны участники соглашения активно взаимодействуют в самых разных плоскостях: геополитической, военно-стратегической, экономической и в сфере образования. Развитие единой системы образования в рамках сотрудничества стран участников БРИКС позволит создать модель отвечающую стандартам мирового уровня. В итоге, со временем мы займем лидирующие позиции в мировых рейтингах качества ВУЗов. Последовательная политика проводимая странами участниками БРИКС позволяет с уверенностью говорить о большом будущем этого стратегического союза. Активная позиция молодёжной, студенческой среды в процессах реализации задач стоящих перед союзом БРИКС высоко оценивается руководством России и заслуживает максимальной поддержки государства. Отдельное спасибо модератору Юлии Мотякиной за прекрасно организованый Форум БРИКС в МГУ".