Молодежный БРИКС призвал разработать новую стратегию альянса
Политика
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Вчера, 17:30
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"В условиях современных вызовов проамериканского однополярного мира, развитие института БРИКС, является важнейшим элементом стабильности на мировой политической арене. Страны участники соглашения активно взаимодействуют в самых разных плоскостях: геополитической, военно-стратегической, экономической и в сфере образования. Развитие единой системы образования в рамках сотрудничества стран участников БРИКС позволит создать модель отвечающую стандартам мирового уровня. В итоге, со временем мы займем лидирующие позиции в мировых рейтингах качества ВУЗов. Последовательная политика проводимая странами участниками БРИКС позволяет с уверенностью говорить о большом будущем этого стратегического союза. Активная позиция молодёжной, студенческой среды в процессах реализации задач стоящих перед союзом БРИКС высоко оценивается руководством России и заслуживает максимальной поддержки государства. Отдельное спасибо модератору Юлии Мотякиной за прекрасно организованый Форум БРИКС в МГУ".
19 Февраля 2017 / Воскресенье / 07 38
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