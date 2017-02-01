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Угрозы Пентагона перечеркивают российско-американские перспективы

Угрозы Пентагона перечеркивают российско-американские перспективы

Политика
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Сегодня, 15:03
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Угрозы главы Пентагона Джеймса Меттиса в адрес Москвы ставят под угрозу развитие конструктивных взаимоотношений России и США. Такую точку зрения высказал политический аналитик Валентин Соин. "С одной стороны не удивительно, что генерал по прозвищу "Бешенный пес", имеющий репутацию "рубаки и ковбоя" сразу перешел на силовую риторику. Это его стиль. Но назначал его на эту должность президент Трамп и соответственно свои высказывания он так или иначе согласовывает с главой государства. Если вспомнить недавние заявления самого Дональда Трампа, то он без обиняков потребовал у России возврата Крыма Украине и даже обвинил Барака Обаму в мягкотелости по отношению к Москве. Судя по всему российско-американская любовь заканчивается так и не развившись в длительные отношения. Это испытание для политического класса и военной элиты страны. И судя по всему мы готовы дать достойный ответ Вашингтону. Во всяком случае на уровне МИДа и Министерства обороны уже прозвучали полновесные заявления относительно того, что Москва свои территории не отдает и на военный шантаж не поддается". 

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