Дмитрий Соин: мы готовим узкопрофильных специалистов по работе с избирателями

Современные выборы, уровень применяемых технологий и ресурсов предполагают участие в них профессионалов высокого уровня, что во многом достигается за счет их узкой специализации, считает ведущий специалист в области политических и информационных технологий, кандидат социологических наук Дмитрий Соин. "По этой причине на площадке Европейского института JUSTO и Центра всестороннего развития личности "Новая Доктрина" мы готовим профессионалов по конкретному профилю. Например, программа "Политтехнологии от практика для практики", включает в себя следующие темы: стратегия, тактика и практика выборов, начальник избирательного штаба, PR-менеджер, редактор партийной газеты или информагентства, координатор агитационных групп. Это серьезный уровень знаний и профессиональной подготовки. К тому же мы предлагаем потенциальным заказчикам следующее:

