Дмитрий Соин: мы готовим узкопрофильных специалистов по работе с избирателями
Политика
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Вчера, 20:08
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Современные выборы, уровень применяемых технологий и ресурсов предполагают участие в них профессионалов высокого уровня, что во многом достигается за счет их узкой специализации, считает ведущий специалист в области политических и информационных технологий, кандидат социологических наук Дмитрий Соин. "По этой причине на площадке Европейского института JUSTO и Центра всестороннего развития личности "Новая Доктрина" мы готовим профессионалов по конкретному профилю. Например, программа "Политтехнологии от практика для практики", включает в себя следующие темы: стратегия, тактика и практика выборов, начальник избирательного штаба, PR-менеджер, редактор партийной газеты или информагентства, координатор агитационных групп. Это серьезный уровень знаний и профессиональной подготовки. К тому же мы предлагаем потенциальным заказчикам следующее:
- проведение индивидуальных тренингов с кандидатами всех уровней;
- создание функциональных избирательных штабов;
- обучение персонала от менеджеров и маркетологов кампании до агитаторов и расклейщиков;
- проведение полного пакета социологических исследований.
- создание карт округа, электоральной картины и т.д.
- запуск СМИ любого уровня: информагентства, газеты, интернет-вещание, паблики в различных социальных сетях;
- проведение избирательной кампании «под ключ».
Все это в совокупности позволяет вывести политический процесс на более высокий уровень", подчеркнул в своем комментарии Дмитрий Соин.
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14 Февраля 2017 / Вторник / 05 34
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