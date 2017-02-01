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Молодые правоведы посетили Европейский институт JUSTO

Молодые правоведы посетили Европейский институт JUSTO

Политика
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Сегодня, 18:04
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В Москве в здании Европейского института JUSTO состоялась встреча ректора, кандидата социологических наук Дмитрия Соина с лидерами Агенства законодательных разработок Артемом Ивановым и Василием Корсаковым. Обсуждались вопросы сотрудничества по различным направлениям юридической науки. Это предполагает проведение совместных круглых столов и конференций, а так же медийных акций. Для этого будет задействован потенциал юридического факультета Европейского Института JUSTO.

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