Молодые правоведы посетили Европейский институт JUSTO Политика // Сегодня, 18:04 // 0

В Москве в здании Европейского института JUSTO состоялась встреча ректора, кандидата социологических наук Дмитрия Соина с лидерами Агенства законодательных разработок Артемом Ивановым и Василием Корсаковым. Обсуждались вопросы сотрудничества по различным направлениям юридической науки. Это предполагает проведение совместных круглых столов и конференций, а так же медийных акций. Для этого будет задействован потенциал юридического факультета Европейского Института JUSTO.